Matěje zatkli v Íránu za špionáž: Tereze do Pákistánu poslal drsný vzkaz

"Pokud se nezmění, tak ji čeká nevraživost, konflikty a špína," domnívá se Matěj, který před sedmi lety skončil ve vězení v Íránu. Tehdy pracoval pro místní firmu a vedl pracovní pohovory s lidmi z odvětví informačních technologií. Zatkli ho pro podezření ze špionáže pro americkou tajnou službu CIA. "S odstupem času si to už nemyslím, ale tehdy jsem byl přesvědčen, že nic nekalého nedělám," řekl serveru Pluska.sk.

Policie ho zadržela na recepci hotelu v Teheránu sotva den před odletem do Evropy. Dlouhé tři hodiny ho vyslýchali na pokoji, to pravé peklo ale mělo teprve přijít. Ve vězení strávil podstatnou část roku, prvních sedm dní ho od rána do večera vyslýchali.

"Nejtěžší byly první dny. Tehdy jsem poprvé slyšel křik muže, kterého bičovali, později dalšího škrtili železným řetězem ... Bál jsem se, že se to stane i mně. Zhubl jsem pět kilogramů, ale hlava mi pracovala na plné obrátky. Myslel jsem na svět za dveřmi věznice, ne na to, co vidím kolem sebe. A hodně jsem přemýšlel i o věcech, nad kterými jsem se na svobodě neměl čas zamyslet. Jinak bych se asi zbláznil," popisuje. Po výslechu skončil na samotce, kde byl 40 dní.

Bachaři ho pak přesunuli do bloku mezi politické vězně, zde prožil dalších sto dní. I díky tomu se dokáže zcela vcítit do Tereziny situace. Věznice bez kamer, dveře na celách jsou otevřené. Na vězně dohlížejí jiní vězni, všichni chodí v civilních šatech. Hygiena zde prakticky neexistuje - Tereze bude muset stačit vědro s vodu a bůhví jestli ta bude čistá.

Jako pěknou bílou ženu a celebritu místních médií ji bude neustále někdo sledovat, nebude mít soukromí. Kvůli penězům, které podle Íránců i Pákistánců vlastní každý Evropan, ji mohou vydírat.

"Pokud chce v base přežít, musí se změnit a hodnotově se přiblížit Pákistánkám. Musí se zajímat o jejich život i náboženství. Teprve tehdy budou Terezu brát a má šanci, že ji pobyt za mřížemi v jedné z nejchudších zemí světa nepoloží," uzavřel Matěj.