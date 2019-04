Zoufalství pašeračky Terezy (22) stoupá: Zná datum odvolacího soudu, propuštění je v nedohlednu

I když byla Češka Tereza Hlůšková (22) odsouzena v Pákistánu za pašování devíti kilogramů heroinu na osm let a osm měsíců ve vězení, stále se nevzdává naděje, že bude osvobozena. Upíná se na odvolání, které proti svému rozsudku podala. Jenže nyní přišla studená sprcha. Tereza si v base pobude určitě ještě dlouhou dobu, i kdyby v Pákistánu z nebe trakaře padaly.

Odvolání Terezy Hlůškové se totiž bude u láhaurského Nejvyššího soudu projednávat podle zdroje Blesk.cz až 4. září. A to Češku trpící v base pořádně rozesmutnilo. Znamená to totiž, že i v případě, že by soud odvolání vyhověl a nařídil nové stání, bude Tereza trčet v base minimálně dalších pět měsíců.

Na Terezu si posvítí známí soudci

A je velmi nepravděpodobné, že by další rozsudek padl hned záhy. I kdyby tedy odvolání prošlo, Tereza si pobude ve vězení mnohem, mnohem déle. Soudkyní, která bude mít případ odvolání Češky na starost, je známá Alia Neelum. Přísedícím bude taktéž proslavený soudce Sardar Muhammad Sarfraz Dogar.

Oba soudci jsou známí svou schopností a upřímností. Zda je to pro Terezu dobrá zpráva, se teprve uvidí. Češka byla nepravomocně odsouzena za pašování tvrdých drog na 8 let a 8 měsíců ve vězení. Loni v lednu ji na letišti chytili s 9 kilogramy heroinu v zavazadle.

Prokurátor chce pro Češku doživotí

Češka se odvolala a to samé udělal i státní zástupce. „Chtěl bych, aby jí soud udělil maximální trest, tedy odnětí svobody na doživotí s dolní hranicí trestní sazby 25 let. Jde o závažný zločin pašování heroinu a Tereza dostala trest jako by u sebe měla pouze surové opium,“ nechal se slyšet žalobce Aftab Ahmed.