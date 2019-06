Žalobce si políčil na Terezu: Potopí ji pomocí »komplice«?!

Téměř devět let za mřížemi vyměřil pákistánský soud Tereze Hlůškové (23), která byla loni zadržena na letišti v Láhauru s 9 kilogramy heroinu v kufru. Tereza se však nevzdává a doufá, že se dostane na svobodu. Začátkem června podala soudu dvě žádosti, v nichž žádala milost či propuštění na kauci a dřívější termín projednávání jejího odvolání. Zatímco soudci její žádosti zamítli, termín odvolání Šoaiba Hafíze, jejího údajného »komplice«, byl již stanoven!

Tereza Hlůšková byla zadržena v lednu roku 2018 na letišti v pákistánském Láhauru. Celníci v zavazadlech tehdy jedenadvacetileté Češky našli devět kilogramů heroinu. Tereza, která chtěla z Pákistánu letět do Spojených arabských emirátů a posléze do Irska, skončila v tamním vězení. Soud se zadrženou Češkou se vláčel přes rok. Konečný verdikt padl až letos v březnu a soudní senát tehdy rozhodl, že Tereza stráví ve vězení osm let a osm měsíců.

Špatná zpráva pro Terezu: Soud smetl její žádost! Léto stráví v kriminále

Tereza, kterou rozsudek šokoval, se rozhodla odvolat. Soud ohledně odvolání byl naplánován na září, ovšem pohledná Češka nechtěla čekat tak dlouho, a tak soudu předložila dvě žádosti, které soudcům Alie Neelumové a Šahbazovi Alímu Razvimu doručil její právník. Obě dvě však soudci nekompromisně smetli ze stolu. „Jedna ze žádostí se týkala milosti nebo propuštění na kauci a další byla ohledně dřívějšího soudního stání. Soud uvedl, že datum odvolacího řízení bylo stanoveno na září, tudíž se Terezin případ bude projednávat v září,“ uvedl pro Blesk.cz pákistánský novinář Alí Aršad.

Video Soudce poslala pašeračku Terezu na bezmála 9 let do vězení - Blesk.cz

Zatímco Tereza stále čeká na to, až soud stanoví přesné datum jejího odvolacího řízení, její údajný komplic Šoaib Hafíz nadále čekat nemusí. Soud rozhodl, že Hafíz stane před soudem 10. října. „Odvolací řízení spoluobviněného Šoaiba Hafíze bylo stanoven na 10. října 2019 u soudu v Láhauru. Soudkyně Alia Neelumová a soudce Šahbaz Razvi budou soudu předsedat,“ sdělil Aršad.

Soudci vzali pašeračku Terezu na milost: Kauce, nebo milost, zasypala je požadavky

Šoaib Hafíz byl již jednou soudem zproštěn viny. To se však nelíbilo státnímu zástupci Aftabovi Ahmedovi, který se proti rozhodnutí soudu odvolal. „Nařídil jsem svým podřízeným, aby připravili odvolání proti spoluobžalovanému Šoaibu Hafízovi Chánovi,“ nechal se slyšet tehdy Ahmed.

Hafíz je realitním makléřem, který měl Tereze zprostředkovat ubytování a poté jí předat heroin. Soudu tehdy předsedal Šahzád Raza, který uvedl, že neexistuje žádný přímý důkaz o tom, že by Hafíz měl na Terezu jakékoliv vazby. Uvidí se, zdali obžaloba tentokrát dokáže přednést dostatečné důkazy a zdali nevyplují na povrch další skutečnosti, které by mohly Tereze ještě přitížit. Aftab se totiž nesmířil ani s rozsudkem pro Terezu. „Chci se odvolat kvůli výši trestu. Byl totiž podle mě udělen nižší trest, než by podle zákona měl,“ vysvětlil.