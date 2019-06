Do konce června bude na svobodě? Tereza (23) má naději na očištění

Čas za mřížemi se vleče. Tereza Hlůšková o tom ví své. V pákistánské base je zavřená už skoro rok a půl, každá vteřina navíc je pro ni utrpení. Po tom, co Pákistánci její trest osm let a osm měsíců dvakrát zkrátili, se česká pašeračka dočkala další dobré zprávy – o jejím odvolání by mělo být rozhodnuto v řádu několika týdnů!