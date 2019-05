Narozeninové překvapení pro Terezu: Boty, oblečení i tajný dar od ctitele

Podle zdroje Blesku poslal Nazai Tereze dárky k narozeninám po svém spolupracovníkovi Ramzanovi. Ta se však ani neobtěžovala Pákistánce potkat. Přitom se měla na co těšit.

„Šlo o nějaké pákistánské oblečení, taky boty,“ popsal Blesku samotný Shoaib Nazai. Také uvedl, že v balíčku byla ještě třetí věc. Dle jeho slov se jednalo o velké překvapení, které by nerad prozrazoval do médií. Bohužel, prozatím se k jeho velké lásce nedostalo.

Narozeninová oslava v Pákistánu? Tereza svůj velký den prý proplakala!

„S Ramzanem se nepotkala, protože se necítila dobře. A navíc Ramzana neznala,“ řekl Terezin ctitel Blesku. Toho Češka doposud odmítla již několikrát, když se ji ve vězení pokoušel kontaktovat. Už na svobodě ji navíc požádal o ruku, a to i přes fakt, že má doma ženu. Ta mu však prý lásku k pašeračce schvaluje. Příště tak za Terezou půjde s dárkem přímo on.

Pašeračka Tereza trpí nemocí a v noci nespí: V Pákistánu udeřila vlna veder

„Příště se za ní vydám do Koh Lakhpat sám a doufám, že mě bude konečně chtít vidět,“ netajil svoje plány Pákistánec. Tereze by tak mohl alespoň zpříjemnit pobyt za mřížemi drsného kriminálu, kam ji na 8 let a osm měsíců k tomu poslal zdejší soud. Tereza se proti rozsudku odvolala, stejně jako prokurátor. Navíc podala žádost o propuštění na kauci. Češka v Pákistánu sedí za pašování devíti kilogramů heroinu přes hranice. Už tomu je více než rok, kdy ji zde celníci zadrželi.