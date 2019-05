Tragédie české pašeračky v Pákistánu: Tereze chystají oslavu narozenin, o kterou nestojí

Už druhé narozeniny oslaví česká pašeračka Tereza Hlůšková (22) v pákistánském vězení. Teď už ale místo ve vazbě sedí v regulérní cele. Před více jak měsícem byla odsouzena na téměř devět let za pašování heroinu. Podle zdroje z vězení se jí chystá velká narozeninová oslava, má to ale háček...

Tereza Hlůšková strávila v pákistánském vězení už téměř rok a půl, podle dostupných informací se zejména poslední měsíc podepsal na její psychice. Celé dny jen usedavě pláče a přeje si vrátit se domů.

To si možná bude přát i až bude v neděli sfoukávat svíčky na svém narozeninovém dortu - bude jí totiž už 23 let a toto budou její druhé narozeniny v "novém domově", kterým se jí vězeňská cela stala.

Podle zdroje z věznice si Tereza objednala dort - a ne jen tak ledajaký, má mít celé dva kilogramy. Neplánuje ho ale sníst sama, chce s ním uctít spoluvězeňkyně ze své cely, které na ní za těch uplynulých několik týdnů byly moc hodné.

Ty pro ni také plánují oslavu, to si ale Tereza prý nepřeje. "Neslavila jsem narozeniny ani loni. Jsem moc smutná, protože tyhle jsem chtěla oslavit se svou rodinou a nemohu. Pořád ale doufám, že další rok už budu doma," řekla prý Tereza.

Tereza vyfasovala 8 let a 8 měsíců za pašování heroinu. Proti rozsudku se sice odvolala, na další řízení si ale ještě počká - bude se konat nejdříve začátkem září a při fungování místního soudu se nedá moc doufat, že by byl rozsudek znám dost rychle na to, aby Tereza mohla další oslavu plánovat doma v Uherském Hradišti.