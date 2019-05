Pašeračka Tereza trpí nemocí a v noci nespí: V Pákistánu udeřila vlna veder

Jde to s ní z kopce. Česká pašeračka Tereza Hlůšková (23) v pákistánské base, kde si odpykává trest za pašování heroinu, trpí více a více. Poté, co byla odsouzena na 8 let a 8 měsíců vězení, se psychicky zhroutila. Nyní ji navíc postihly další zdravotní problémy, tentokrát fyzického rázu.