Smutek pašeračky Terezy (23): Bachaři nepustili dovnitř její „kontraband“!

Českou pašeračku Terezu Hlůškovou (22) vězněnou v Pákistánu za pašování tvrdých drog potkává jedno zklamání za druhým. Poté, co strávila více než rok ve vazbě, poslal ji soud do vězení na téměř 9 let.

Verdikt českou pašeračku doslova zdrtil. Neustále pláče a nejraději by se vrátila domů. V neděli měla alespoň trochu oslavit 23. narozeniny, jenže pákistánské úřady jí pořádně nabouraly plány.

Tragédie české pašeračky v Pákistánu: Tereze chystají oslavu narozenin, o kterou nestojí

Spoluvězeňkyně se pro Terezu rozhodly uspořádat oslavu. Chtěla nechat ostatním ženám přinést do věznice dort za to, že se k ní chovaly velmi přátelsky. Poprosila svého advokáta Asghara Dogara, jestli by jí to nepomohl zařídit. Jenže se opět ukázalo, že pobyt v láhaurské věznici není zdaleka tak fešácký jako předchozí vazba. Dogarovi, který chtěl Tereze dort přinést, oznámili dozorci, že mu nic takového nedovolí, sdělil pro Blesk.cz zdroj z věznice.

„Tereza bude teď slavit narozeniny bez dortu. Dozorci řekli právníkovi, že pokud chce Tereza oslavu, musí poslat žádost řediteli místní vězeňské služby. Jen on může rozhodnout, zda to dovolí či nikoliv. Jinak má smůlu,“ vysvětlil muž obeznámený s pravidly věznice.

Zklamaná Tereza doufá, že alespoň příští narozeniny stráví již v rodinném kruhu. Proti rozsudku si podala odvolání a nyní čeká na další přelíčení. To se ovšem bude nejdříve konat až na začátku září. A s ohledem na pákistánský soudní systém je velmi pravděpodobné, že i 24. narozeniny bude muset přečkat ve vězení.