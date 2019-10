Michaella McCollumová byla zatčena na letišti v Peru za pašování jedenácti kil kokainu! Michaella, která je dnes matkou dvou dětí, si měla v peruánském vězení odsedět dlouhých šest let. Nakonec však byla propuštěna po třech letech. Rodačka z Irska o svých zkušenostech z vězení napsala knihu, v níž například zavzpomínala na to, jak málem přišla o život jen kvůli tomu, že přepnula televizní kanál!

Michaella McCollumová si nepřála nic jiného, než utéct od svých starostí a všednosti života. Proto se v červnu roku 2013 rozhodla, že opustí své rodné město Dungannon ležící v Severním Irsku a odjede na španělský ostrov Ibiza. Na prosluněném ostrově pracovala jako servírka. Brzy se seznámila s drogovým dealerem Daveym, který jí nabídl peníze za to, že bude vozit drogy ze Španělska na Ibizu.

Odjela proto do Barcelony pro zásilku. „Musí to vypadat zvláštně, že jsem to dokonce jen zvažovala, ale v té době byly drogy součástí každodenního života a stěží jsem o nich uvažovala jako o něčem ilegálním. Byla jsem mladá žena žijící daleko od domova, rodiny a od reality,“ vysvětlila Michaella podle britského deníku The Sun ve své knize Už nikdy znovu neuvidíš denní světlo (You'll Never See Daylight Again), proč se rozhodla přijmout nabídku.

O několik týdnů později Michaela narazila na muže jménem Mateo, který pocházel z Kolumbie a byl přítelem Daveyho. Ten jí nabídl peníze za to, že pojede do Peru. Jak Michaella přiznala, tehdy vůbec netušila, kde se Peru nachází. „Smutná pravda je, že jsem neměla ponětí, kde Peru je. Žádné ponětí. Myslela jsem, že je to jen nějaké španělské město,“ napsala v knize. Mateo jí nabídl pět tisíc liber (150 tisíc Kč) za to, že odveze drogy z Peru na Ibizu. Navíc ji ubezpečil, že celníci na letišti budou podplacení, tudíž se nic nemůže stát.

Do Peru letěla spolu s Melissou Reidovou pocházející ze Skotska. Navštívily tam hlavní památky, než vyzvedly velkou zásilku drog. Na letišti nešlo všechno podle plánu. „Daveyho kolumbijský kamarád možná podplatil letištní ochranku, ale je nutné podplatit celé letiště, abyste převezli tak velkou zásilku,“ uvedla Michaella. „Můj bože chtěla jsem prostě jen utíkat. Ale musela jsem stát. Pak byl můj kufr vedle psa a muže se zbraní. Ani oni se nehýbali,“ popsala Michaela chvíli, kdy si myslela, že už to nejhorší mají za sebou. Ovšem celníci je nakonec zadrželi a obě dvě byly odsouzeny na šest let za to, že se pokoušely ze země propašovat jedenáct kilo kokainu!

Ve vězení si Michaela prošla peklem. Jednou se pokusila změnit televizní program, což rozčílilo její spoluvězeňkyni Danielle, která měla psychické problémy. Danielle popadla nůž a držela jí ho těsně u hlavy. Naštěstí další spoluvězeňkyni se povedlo Danille od Michaelly odtrhnout a zabránit tak nejhoršímu. Michaella si nakonec místo šesti let odseděla polovinu trestu. Po třech letech se vrátila do rodné země a v současné době vychovává dva malé chlapce.