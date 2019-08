Jak je v Pákistánu zvykem, některé významné dny a státní svátky pro tamní vězně znamenají krásný dar v podobě snížení trestu. To platilo i pro tamní Den nezávislosti, kdy dokonce někteří trestanci mohli opustit vězení! To se však netýkalo české pašeračky Terezy Hlůškové (23).

Tak to je smůla. Pákistánské úřady pašeračce Tereze už dvakrát snížili trest o dva měsíce, původních osm let a osm měsíců za mřížemi se tak rázem změnilo na o něco přijatelnějších osm let a čtyři měsíce. Podobná snižování trestů nejsou v Pákistánu ničím výjimečným, většinou přichází ve státní svátky a jiné významné dny. Tyto „milosti“ mají mimo jiné pomoci řešit problém s přeplněnými věznicemi.

Další příležitost ke snižování trestů přišla ve středu 14. srpna, kdy v Pákistánu slavili Den nezávislosti. Úřady skutečně přikročily k mezi vězni tolik oblíbenému kroku a mnoha z nich část trestu snížily. Někteří trestanci dokonce mohli rovnou na svobodu! Jak Blesku sdělil pákistánský zdroj, Terezy Hlůškové se ani jeden z těchto případů netýká.

„Terezin trest nemohl být snížen. Rozhodnutí se týkalo jen vězňů, kteří sedí za drobnou kriminalitu,“ vysvětlil novinář Aršád Alí. Pašování devíti kilogramů heroinu očividně není považováno za drobnou kriminalitu ani v Pákistánu. Štěstí se však podle Aršáda usmálo na devět trestanců z vězení Kot Lakhpat, kde sedí i Tereza, kteří byli po snížení trestu propuštěni na svobodu. V celém Pákistánu se opatření týkalo 507 lidí, 105 z nich rovnou opustilo věznice, informoval novinář.

Pákistánští celníci zadrželi Terezu podle všeho na anonymní udání 10. ledna 2018 na letišti v Láhauru. Z dvojitého dna jejího kufru posléze vyndali téměř devět kilogramů heroinu. Tereza se u soudu bránila, že o droze v zavazadle neměla tušení a tvrdila, že je nevinná.