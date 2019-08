Velké oblibě se ve věznici v pákistánském Láhauru těší Tereza Hlůšková. Třiadvacetiletá Češka, která je odsouzena na téměř devět let za pašování heroinu, se tam údajně stala »vězeňskou lékařkou«. Tereza totiž svým spoluvězeňkyním poskytuje potřebné léky!

Je tomu už přes rok a půl, co byla na letišti v pákistánském Láhauru zadržena Tereza Hlůšková. Třiadvacetiletá Češka měla z Pákistánu namířeno do Spojených arabských emirátů a poté do Irska. Ovšem z Pákistánu se již nedostala. Na letišti byla zadržena celníky, kteří v jejím zavazadle našli devět kilogramů heroinu!

Pohledná Češka skončila v tamní cele a soud ji letos v březnu odsoudil k téměř devíti letům vězení. Tereza se proti rozsudku odvolala, řízení však bylo naplánováno až na září a Češka si tak v base ještě nějakou dobu pobude.

Za dobu strávenou v pákistánském vězení si Tereza ale alespoň dokázala získat přízeň tamních vězenkyň. Češka, která se v Pákistánu již potýkala se zdravotními problémy, u sebe totiž raději nosí neustále léky. No a o své zásoby první nemoci se nezdráhá rozdělit.

„Tereza se stala vězeňským lékařem,“ popsal Blesku pákistánský novinář Alí Aršád. „Dává léky ostatním vězeňkyním a ty jsou jí za její laskavý čin nesmírně vděčné,“ dodal s tím, že pomohla i ženě jménem Hina. „Řekla mi, že Tereza je hodná dívka. Před dvěma dny měla Hina bolesti hlavy, tak kontaktovala Terezu, která jí dala prášek na bolest. Tereza má u sebe běžně tašku s léky,“ doplnil. Tereza prý dostává léky od svého právníka, který jí je nosí téměř každý měsíc.

