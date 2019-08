Novinka pro pašeračku Terezu? Advokát jí přichystal velké překvapení!

Českou pašeračku Terezu Hlůškovou (23) poslal soud nepravomocně do vězení na bezmála devět dlouhých let. Momentálně je umístěná v pákistánském vězení v Láhauru. Už dříve uváděla, že se ve vzdálené zemi snaží žít podle místních zvyklostí.

S tím pochopitelně přímo souvisí náboženství. V Pákistánu je většina obyvatel muslimského vyznání. Právě se připravují na jeden z velmi významných svátků. Íd al-adhá. A jeho oslavám se patrně nebude vyhýbat ani zadržovaná Češka.

Tento svátek, v českém jazyce známý také jako Svátek oběti, uctívá Ibrahímovu (neboli Abrahámovu, pozn. red.) oběť, popsanou v Bibli jako Příběh obětování Izáka. Abrahám v něm Bohu nabídne místo svého syna beránka a muslimové po jeho vzoru obětují Bohu například ovce nebo kozy. V Pákistánu je tento svátek velice významný a počty obětovaných zvířat jsou proto velmi značné. Svátek proto bývá srovnáván s našimi Vánocemi, během nichž Češi ve velkém pojídají stovky tisíc kaprů.

Podle pákistánského zdroje Blesku si pro Terezu její právník při této příležitosti připravil překvapení a dal jí jako dárek tradiční úbor pákistánských žen, který se na Svátek oběti nosí. „To oblečení bude nosit na Íd al-adhá, který letos vychází na 12. srpna,“ řekl Blesku zdroj z Pákistánu. „Tereza pak napsala právníkovi dopis, kde mu vyjádřila díky za překrásný dar,“ doplnil.

Tereza prý ukázala ve vězení dárek svým spoluvězeňkyním. Podle zdroje Blesku poprvé po dlouhé době působila šťastně.

Češka Tereza Hlůšková sedí v cele v Pákistánu od začátku roku 2018. To ji zadrželi celníci na letišti v Láhauru a byla obviněna z pašování drog. Po více než roce vazby ji soud poslal do vězení na osm let a osm měsíců, proti čemuž se Hlůšková i státní zástupce odvolali. Žena požaduje zproštění viny. Pákistánský prokurátor pro ni naopak žádá doživotní trest.