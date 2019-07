Minulost dvojnice pašeračky Terezy odhalena: Máme v p**i, vzkázaly se Simonou zlým jazykům

Modelka a světoběžnice Simona H. má ve svém životě na kamarádky jménem Tereza velké štěstí. Jak velké štěstí mají ony na ni, by mohla vyprávět třeba zavřená Tereza Hlůšková. A ona už dokonce leccos naznačila.

„Když vás někdo dostane do kriminálu - je to zmije. Když vás někdo dostane do kriminálu a potom staví svou "kariéru" na vašem neštěstí - je to PODLÁ ZMIJE. Ale když vás dostane do kriminálu tzv. nejlepší kamarádka, staví svou kariéru na vašem neštěstí, tvrdí, že ona sama je nevinná a všude kolem lže, jak když tiskne, tak to zamrzí HODNĚ!!!" napsala loni v létě dopis Blesku.

Simona po zatčení kamarádky dlouho nesmutnila, dávala rozhovory médiím a sociální sítě vesele zásobovala fotografiemi z luxusních zahraničních dovolených. Na řadě z nich přitom nebyla sama, po jejím boku se objevila blonďatá dívka, shodou okolností znovu Tereza. Děvčata spolu objíždějí exotické destinace a užívají si život. Nová Tereza se ke vztahu se Simonou po dlouhých měsících mlčení konečně vyjádřila.

„Docela vtipná story už od mala. S touhle slečnou jsem si prošla školku, základní školu a ani v životě dospělců mi nedá pokoj. Znám tě už 20 let!“ napsala mladá cestovatelka na instagram. „Obě jsme si toho v životě hodně zažily… Špatného i dobrého, ale nikdy jsme si nepodrazily nohy a neházely na sebe špínu, jako to dělají ostatní,“ dodala. Inu, není Tereza jako Tereza.

Dlouholetá kamarádka ve vyznání Simoně zavzpomínala na společně strávené roky. Na základní škole prý děvčata „dost hustě řádila a všechny štvala“. „Mám tě ráda a kašli na všechny blbce, co si myslí, že se známe tři měsíce a navzájem se taháme do sra*ek. Nesnáším blbé kecy a lži, co lidi tady vypouští a přejí nám shnít. Oni o nás neví ani jedno procento. Karma je zdarma. Máme v p**i,“ uzavřela ve svérázném vyznání Tereza číslo dvě. Snad jí takové odhodlání a dobré vztahy se Simonou vydrží déle než Tereze Hlůškové.

