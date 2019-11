Mrtvá stařenka dál platila účty: Tělo našli po 15 letech ve vaně!

Isabel Riveraová se narodila v roce 1926 a v bytě v ulici José del Hierro bydlela od roku 1965. Pro sousedy se ale v poslední době stala jakýmsi fantómem, protože ji nikdo v domě už přes deset let neviděl. Nikdo z nich však neměl podezření, že by žena už nebyla mezi živými, protože dál poctivě platila účty za elektřinu, za vodu i za údržbu domu. Do schránky jí chodila pošta i volební lístky.

Na to, že stařenka je už nejméně 15 let po smrti, se přišlo poté, co se po jejím osudu začala pídit vzdálená neteř. Na její výzvu se do bytu přes balkón dostali hasiči, kteří ve vaně objevili mumifikovanou mrtvolu. Riveraová podle lékařů zemřela přirozeně při koupeli a díky přiměřené vlhkosti a cirkulaci vzduchu se její tělo nezačalo rozkládat. Proto na její smrt sousedy neupozornil ani zápach.