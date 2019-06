Záhadná smrt muže z modrého stanu na Rakovnicku: Ani po 6 letech neznají jeho identitu!

Rakovničtí kriminalisté si už šest let lámou hlavu nad záhadným případem muže z modrého stanu. Jeho tělo našli myslivci v říjnu 2013 ležet v korytě potoka v lese na Rakovnicku, u obce Lašovice na místě zvaném Ve Vejplaném. O přítomnosti modrého stanu v lese místní věděli zhruba měsíc před nalezením jeho mrtvého obyvatele. Toho v okolních vesnicích nikdy nikdo neviděl.

Není jasné, co dotyčný jedl – v okolí stanu policisté nenašli žádné odpadky a ani ohniště, na kterém by si mohl muž jídlo ohřívat. Je možné, že neznámý po celý měsíc nejedl nic. Při výšce 185 centimetrů totiž vážil jen 43 kilogramů.

Policisté pracovali i s možností, že muž v lese pouze přespával a pravidelně ho někdo vyzvedával a vozil do práce buď v lese, nebo na stavbě. „To ale vyvrací stav, v jakém byl nalezen. Byl neoholený, zanedbaný a částečně podvyživený. I když to může být výsledek několika dnů,“ sdělil v pořadu České televize Na stopě rakovnický kriminalista Pavel Kodad.

Podle policistů ale o klasického bezdomovce nešlo. I když podvyživený a zanedbaný, měl zesnulý zuby v dobrém stavu. To také vyšetřovatele připravilo o možnost, jak zjistit identitu dotyčného pomocí lékařských záznamů. Kdyby měl zesnulý muž někdy opravované zuby, existoval by o tom záznam v zubní kartě u dentisty. Pitva neodhalila ani jiné zásahy do těla jako operace nebo zlomeniny.

Vodítkem pro kriminalisty mohl být plánovací kalendář na rok 2013, do kterého si obyvatel stanu napsal několik poznámek. Bohužel šlo jen o několik slov. Tři jména Míša, Ríša, Kája a u 7. září podivná poznámka Kladno auto nedodat. Zápisy alespoň naznačují, že zesnulý nebyl cizinec, policisty ale ani to o moc blíž k úspěšnému vyřešení záhadného případu neposunulo.

V období několika měsíců kolem smrti nikdo mužovo zmizení nehlásil a zesnulý muž nikomu nechybí dosud. Naděje kriminalistům svitla v říjnu 2014, kdy dostali od Kriminalistického ústavu Praha k dispozici rekonstrukci obličeje dotyčného. Antropolog nicméně podotkl, že nejde o portrét, pouze o přibližnou podobu neznámého muže. Lékaři určili věk mrtvého muže na 28 až 40 let. Kriminalisté nyní snímky zveřejnili a doufají, že se jim ozve někdo, kdo dotyčného znal a oni budou moci po letech případ konečně uzavřít.

