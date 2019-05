Znepokojující fotografie z Everestu: Mrtvolu kolegy horolezci ve frontě prostě překračovali

Na nejvyšší hoře světa přišlo v posledních deseti dnech o život už jedenáct horolezců. Není proto divu, že se kanadský kameraman Elia Saikaly při výstupu hodně podivoval. Podle fotografií na jeho instagramovém účtu, ale i osobních zážitků, je zřejmé, že si muž prožil skutečné drama.

Na jednom ze snímků, který je pořízený téměř na samotném vrcholu hory, je dokonce viditelné mrtvé tělo jednoho z horolezců. Není jasné, komu mrtvola patří. Z poselství u fotografie ale mrazí. „Tak tady jsme. Honíme se za sny a pod našima nohama mezitím leží duše bez života. Je to vážně to, co se z Everestu stalo?“ napsal rodák z Ottawy.

Jeho tým horolezců se nakonec na vrchol dostal. Jiní ale takové štěstí neměli. Poslední obětí se stal americký horolezec Christopher Kulish (†62). Před ním tu za posledních deset dní zahynuli ještě čtyři Indové, jeden Američan, Rakušan, Nepálec, Brit a dva Irové. Důvodem jejich smrti může být letošní rekordní počet vydaných povolenek pro výstup na Everest. Nepál jich totiž letos vydal 381. Takový lístek stojí 254 tisíc korun a zahrnuje i jednoho člověka, který držitele doprovází až na vrchol.

Loni se na nejvyšší horu světa podívalo 807 horolezců. Letos by to mohlo být i více a díky tomu se při výstupu tvoří až nesmyslně dlouhé fronty. Situace na Everestu je tak podobně tragická, jako v roce 1996, kdy tu zahynulo 8 horolezců. O dramatických momentech pojednává film Everest a zachycuje ono zkomercializování výstupu Džomolangmu, jak se hoře říká v nepálštině. Tehdy tu o život přišel i slavný Rob Hall, který své klienty vodil do hor za peníze. O výstup se tehdy pokoušely hned tři komerční skupiny a jejich členové tehdy často neměli ani základní znalosti o lezení.