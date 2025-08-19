Pacienti tak mohou užívat přípravky, které již neodpovídají deklarovaným vlastnostem a mohou být i zdravotně nebezpečné.
Mezi stanovené skladovací podmínky léků a léčivých přípravků patří i teplota, ve které mají být uloženy. Ta se většinou pohybuje mezi 15 °C a 25 °C. Překročení této hranice, byť jen krátkodobé, může vést k rozkladu účinné látky nebo změně fyzikálních vlastností přípravku.
„Pokud jsou čípky nebo masti vystaveny vyšším teplotám, může dojít ke změně jejich konzistence – čípky se při teplotách nad 30 °C mohou roztéct, masti zřídnout, stabilita účinných látek v sirupech se snižuje. Obecně pak platí, že vlivem vyšší teploty dochází k rychlejšímu rozkladu účinné látky, což vede ke snížení účinnosti přípravku, případně k jeho úplné neúčinnosti,“ vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident České lékárnické komory.
Výdejní box není chladírna
ČLnK proto varuje, že většina výdejních boxů není určena pro uchovávání léčiv. I ve stínu může teplota uvnitř boxů během léta vystoupat vysoko nad doporučené hodnoty, na přímém slunci pak i nad 40 °C. To potvrzuje i přepravce balíků Zásilkovna.
„Do Z-BOXů putuje opravdu ledacos – od oblečení a elektroniky až po učebnice, zapomenuté klíče nebo dokonce svatební šaty. Léky vyžadující speciální teplotní režim ale do boxů doručovat nelze. Lékárny s námi mohou posílat pouze takové zboží, které zvládne i letní teploty bez rizika znehodnocení.
Obzvlášť v létě připomínáme zákazníkům seznam zboží vyloučeného z přepravy, což jsou podle našich obchodních podmínek i rychle se kazící potraviny nebo živé rostliny,“ vysvětluje Ondřej Luštinec, mluvčí skupiny Packeta, kam patří i Zásilkovna.
Vysoké teploty u léčiv mohou zapříčinit jejich znehodnocení. „Pacient pak může mít pocit, že lék nezabírá, ačkoliv problém není v jeho nevhodném zvolení či diagnóze, ale v tom, že účinná látka byla vysokou teplotou degradována. Následné používání teplotně poškozených léků nemusí vést pouze k neúčinné léčbě. V některých případech může dojít k vytvoření nežádoucích rozkladných produktů a poškození zdraví pacienta,“ doplňuje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
Jak bezpečně objednávat léky v létě
Nejlepší je vybrat a zakoupit léčivé přípravky přímo v lékárně, kde farmaceut může poradit, zda je zvolený lék pro pacienta vhodný, vyhodnotit případné kontraindikace a rovnou upozornit na specifické podmínky uchovávání konkrétního léku.
Při objednávání léků z internetových lékáren je vhodnější upřednostnit osobní odběr v kamenné lékárně, kde je zajištěno správné skladování léčiv v souladu s legislativními požadavky, což zaručuje jejich kvalitu a bezpečnost až do okamžiku výdeje.
Proč je správné skladování tak důležité
Teplota je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících stabilitu léčiv. Nesprávné podmínky skladování mohou vést k:
● rozkladu účinné látky a snížení léčebného účinku
● zvýšenému riziku vzniku nežádoucích účinků
● změně konzistence, barvy či vůně
● zkrácení doby použitelnosti.
Na první pohled znehodnocení léku není vidět. Pacient tak nemá šanci vizuálně odhalit, že přípravek je neúčinný nebo nebezpečný.
