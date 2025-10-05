Zemřela starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková (†64): Město truchlí
Město Jirkov zasáhla bolestná ztráta. V sobotu 4. října zemřela starostka Dana Havlátková Jurštaková, která stála v čele města poslední tři roky. Bylo jí 64 let.
Starostka Havlátková Jurštaková působila v jirkovské radnici přes deset let. Nejprve jako místostarostka, od roku 2021 pak jako starostka. Byla známá svou pracovitostí, smyslem pro humor a otevřeností vůči občanům. Podle serveru eChomutovsko ji mnozí obdivovali i za to, že navzdory vážné nemoci pokračovala v práci a snažila se město posouvat dál.
Na zesnulou političku zavzpomínala i bývalá starostka Darina Komínková. Na sociální síti ocenila její odhodlání i lidskost. Připomněla, že i přes rozdílné politické postoje dokázaly spolupracovat s respektem a nadhledem. „Vždy jsem ji obdivovala, jak statečně bojovala se svou nemocí a po každém zákroku se hned vracela do práce, která ji držela nad vodou,“ uvedla Komínková.
Radnici nyní dočasně povede místostarosta Josef Šebek, který ve funkci působí na plný úvazek. Druhým místostarostou zůstává Jiří Šruma. Jirkov tak přichází o ženu, jež se stala symbolem energie a oddanosti veřejné službě.
