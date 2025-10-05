Tragédie v ráji dovolenkářů: Muž bitku u bazénu nepřežil!
V šokujícím videu jsou agresivní mladíci, kteří způsobili rvačku u bazénu na Maltě. Návštěvníci si chtěli s rodinami užívat slunečný den, ale skupina mužů měla jiné plány. Velmi silně popíjeli a obtěžovali své okolí. Jeden z hostů se jim postavil a strhla se bitka. Po konfliktu musel být účastník hospitalizován do nemocnice. O pět dní později zemřel.
Brit Liam Stacey (29), otec tří dětí, se postavil skupině maltských mladíků potom, co hlučná partička údajně obtěžovala jednu ženu a držela dítě hlavou dolů. Kromě toho vyhazovala lidem jejich osobní věci z lehátek a nárokovala si je. Liam jim řekl, ať se uklidní, když jejich chování začalo rozrušovat děti hrající si u bazénu, uvedl deník The Sun.
Kázání naštvalo Rodericka Sciortina, který k Liamovi přišel a dal mu facku do obličeje. Tím ho shodil na jeho batole. Úder rozpoutal rvačku, ve které se Liam bránil dvěma Roderickovým bratrům. Agresivně u toho na sebe křičeli a nadávali. Sám Roderick zůstal nehybně ležet na zemi.
Po konfliktu musel být okamžitě hospitalizován a Liama obvinili z těžkého ublížení na zdraví. Po bližším vyšetřování uvedl soudní lékař, že smrt Rodericka nebyla způsobená rvačkou, ale patologickým krvácením, které se pouze projevilo ve špatnou chvíli.
Personál resortu při řešení konfliktu naprosto selhal. Hodinu před incidentem návštěvníci zaměstnance požádali, aby už skupince mužů nedávali další alkohol. „Nic neřekli a nic neudělali,“ vypověděl jeden z návštěvníku. „V jednu chvíli akorát řekli, ať se seberou a vypadnou,“ dodal, podle Times Of Malta. Celá situace se řeší a hotel přislíbil, že zvýší dohled na bezpečnost v areálu.
