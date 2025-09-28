Opilá matka převrhla kočárek: Miminkem praštila o zábradlí, pak vykopla dveře!
Bezpečnostní kamera v jedné z bytovek v ruském Rostově na Donu zachytila naprosto nepochopitelný čin mladé matky. Opilá převrhla miminko na schodech! Co víc, s kočárkem narážela do výtahu, vykopla sklo a s miminkem praštila o zábradlí. Případ řeší policie.
Nezodpovědné chování matky Anastasie Savčenkové zvedlo ze židle nejednoho uživatele sociálních sítí. Právě na těch se totiž objevilo video, kde matka na schodech jedné z bytovek převhla své dítě v kočárku.
Z videa je patrné, že matka silně hazarduje se zdravím syna. Chlapec se podle vyjádření ruských médií uhodil do zábradlí, matka s chlapcem i viditelně narážela do dveří výtahu. Při odchodu matka navíc udělala díru do skla vchodových dveří, u kterých nakonec i s chlapcem spadla.
Sama matka údajně bere léky, po kterých nemůže pít alkohol. To daný večer nedodržela, hrůznému chování totiž předcházely nezkrotné pitky s kamarádkou. Celý případ v tuto chvíli vyšetřuje policie. Chlapec z incidentu naštěstí vyváznul bez vážných zranění.
