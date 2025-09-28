Opilá matka převrhla kočárek: Miminkem praštila o zábradlí, pak vykopla dveře!

Autor: btk - 
28. září 2025
13:30

Bezpečnostní kamera v jedné z bytovek v ruském Rostově na Donu zachytila naprosto nepochopitelný čin mladé matky. Opilá převrhla miminko na schodech! Co víc, s kočárkem narážela do výtahu, vykopla sklo a s miminkem praštila o zábradlí. Případ řeší policie.

Nezodpovědné chování matky Anastasie Savčenkové zvedlo ze židle nejednoho uživatele sociálních sítí. Právě na těch se totiž objevilo video, kde matka na schodech jedné z bytovek převhla své dítě v kočárku.

Video  Opilá matka na schodech bytovky praštila miminkem o zábradlí, pak vykopla dveře!
Video se připravuje ...

Z videa je patrné, že matka silně hazarduje se zdravím syna. Chlapec se podle vyjádření ruských médií uhodil do zábradlí, matka s chlapcem i viditelně narážela do dveří výtahu. Při odchodu matka navíc udělala díru do skla vchodových dveří, u kterých nakonec i s chlapcem spadla.

Sama matka údajně bere léky, po kterých nemůže pít alkohol. To daný večer nedodržela, hrůznému chování totiž předcházely nezkrotné pitky s kamarádkou. Celý případ v tuto chvíli vyšetřuje policie. Chlapec z incidentu naštěstí vyváznul bez vážných zranění.

Témata:
RuskoVIDEOpolicievýtahzábradlíKočárekskloschodyRostov na Donu
Uživatel_5674361 ( 28. září 2025 14:28 )

Starejte se o svoji zemi a ČR si nevšímejte.

Dianthos ( 28. září 2025 14:14 )

No, promiňte, bude tu Blesk sdílet všechna negativa světa? Co je nám do jedné opilé Rusky??? Něco pozitivního byste o té zemi neměli? 😁

pták jarabák ( 28. září 2025 14:01 )

Bylo to v Rusku. Takže standard, nic zvláštního

Uživatel_6202245 ( 28. září 2025 13:57 )

V ČR sa také niečo nemôže stať ...

Video se připravuje ...
