Řidič myslel, že přejel kus dřeva: Za autem přitom metry vláčel lidské tělo!

Autor: sgr - 
26. září 2025
10:32

Na Slovensku došlo k neuvěřitelné nehodě. Řidič volkswagenu si myslel, že přejel kus dřeva. Až po zastavení zjistil, že pod autem vlekl bezvládné tělo muže. Přivolaní záchranáři už mu nedokázali pomoci.

V noci z 24. na 25. září krátce před půlnocí vjel na silnici mezi obcemi Švedlár a Mníšek nad Hnilcom řidič (39) vozu VW Passat do protisměru, kde ležel člověk. Muže vůz zachytil a vlekl zaklíněného až k místním potravinám, kde tělo vypadlo. Teprve tehdy řidič pochopil, co se stalo, a okamžitě přivolal pomoc. Společně se záchranáři se snažil o resuscitaci, ale muž utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel.

„Jelo naproti mně auto. Vzápětí, když jsme se minuli, tak jsem přes něco přejel. Prudký náraz. Myslel jsem, že je to nějaké dřevo na cestě nebo něco,“ popsal slovenské televizi JOJ.

Podle policie byla dechová zkouška na alkohol u řidiče negativní, ale orientační test na drogy měl pozitivní výsledek. Na místě proto muž přišel o řidičský průkaz. 

Sražený muž (†34) se v noci vracel z místní hospody spolu s partnerkou. Po cestě ho měla napadnout skupina mužů, což dokládaly i krvavé stopy na vozovce. Policie nyní prověřuje nejen možné napadení, ale také chování partnerky, která mu po incidentu nezavolala pomoc. Nejasnosti kolem celého případu má osvětlit pitva i další vyšetřování.

