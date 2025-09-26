Rodinu novináře Rýpala po letech nadějí zdrtily informace o vraždě: Zhroucený otec a hrozby mafiánů
Rodina investigativního novináře Pavla Rýpala zmizelého před 17 lety prožívá další šok. Nepravomocně odsouzený vrah Norbert K. vypověděl, že ví o jeho násilné smrti. Zpráva otřásla celou rodinou, otec zkolaboval a matka Matilda popsala, že synovi vyhrožovali mafiáni i politici.
Nepravomocně odsouzený vrah Norbert K., vězněný v Maďarsku, vypověděl, že likvidaci novináře si měl objednat obávaný boss podsvětí Lajos Sátor. Za vraždu údajně nabídl deset tisíc korun. Norbert K. byl eskortován na Slovensko, aby policistům ukázal místo u obce Mužla, kde má být tělo zakopáno. Vyšetřovatelé tam nasadili i těžkou techniku.
Zpráva o výrocích zdrtila Rýpalovi rodiče. Otec novináře (83), který se dlouhé roky potýká s vážnými nemocemi, v úterý v poledne v rodinném domě v Rajci zkolaboval. Ještě ráno se vyptával na nové zprávy o synovi, ale o pár hodin později už těžce dýchal a nemohl se hýbat. Jeho dcera Iveta okamžitě přivolala záchrannou službu. Podezření na mozkovou příhodu se naštěstí nepotvrdilo a večer byl propuštěn domů.
Iveta přiznala, že i ona sama prožila šok, při němž nebyla schopná mluvit ani myslet. „Byl to takový náhlý kolaps emocí. Necítila jsem nic a nemyslela jsem si nic,“ popsala slovenskému deníku Nový čas. V posledních letech se stará o oba rodiče. Ti se obávají, že se spravedlnosti pro syna nedožijí. Matka Matilda (76) pak v rozhovorech připomněla, že její syn čelil hrozbám už dávno před zmizením. „Palik mi říkal, že mu vyhrožoval Černák a nejen on. Dokonce i někteří členové tehdejší vlády,“ uvedla zdrcená žena.
Pachatelé údajně novináře v roce 2008 sledovali i u hotelu ve Štúrově, kde byl naposledy spatřen. Když vyšel ven, obklíčili ho, spoutali a naložili do auta. Odvezli ho do lesa, kde měl být zabit a zakopán v předem připraveném hrobě. Pokud se tato verze potvrdí, půjde o zásadní průlom v případu, který celé roky stál na mrtvém bodě.
Rodina doufala, že se Pavel jednoho dne objeví, i když tušila, že jde spíše o klamnou naději.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.