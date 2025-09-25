Napadení bezbranné ženy v Jablonci: Dupání i kopy do obličeje!
Na sociálních sítích koluje video brutálního útoku, ke kterému mělo dojít v Jablonci nad Nisou na konci minulého týdne. Dva muži brutálně zmlátili bezbrannou ženu! Svědek celý útok natočil. Případ řeší policie.
Záznam svědek zachytil v Tyršových sadech. „Dva dospělí chlapi doslova házej starší bezdomovkyní na beton, kopou do obličeje, dupou na hlavu,“ napsal na sociálních sítích autor videa Jarin Horna. Svědek okamžitě zavolal policii. Ta podle něj ovšem dostatečně nezareagovala.
„(...) Poslouchám furt tu stejnou pohádku, co všichni, co doteď volali – že bezdomovcům můžou dát maximálně pokutu. Bez důkazů mají svázané ruce a tak dále. Ale že pošlou hlídku,“ dodal Horna s tím, že po příjezdu strážníci oba agresory pustili! A to i přestože měl svědek video k dispozici. „A oni na mě, že paní tvrdí, že si to udělala sama,“ pokračoval.
Podle primátora Miloše Veleho ovšem byli oba agresoři omezeni na svobodě. Celý případ v tuto chvíli policisté vyšetřují. Žena utrpěla lehké poranění, sanitka ji přesto odvezla do nemocnice. „Zasahovali jsme ve spolupráci s městskou a státní policií. Žena byla při vědomí a s posádkou komunikovala,“ řekl pro iDnes mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michal Georgiev.