Falešná dcera chtěla peníze: Redaktorka jí dala lekci! Na trik podvodníků naletěla i Žilková
„Mami, můj telefon je rozbitý, tady je moje nové číslo.“ Podvodníci se stále častěji vydávají za členy rodiny a přes SMS či aplikaci WhatsApp se snaží z obětí vymámit peníze. Údajná dcera se ozvala také mně, bezdětné redaktorce Blesku. Použila jsem její zbraň – lež, které uvěřila.
Kontakt se mnou podvodník navázal přes SMS. „Ahoj mami, můj telefon je rozbitý, tady je moje nové číslo. Můžeš mi poslat zprávu přes WhatsApp?.“ Coby bezdětná jsem se chopila příležitosti, abych zjistila, jaké metody na mě použije. Uložila jsem si číslo pod jménem Děcko a neutrálně napsala: „Ahoj, co se stalo? Je všechno v pořádku?“ Nejen já, ale i celá redakce byla hned zpočátku v napětí, zda budu mít dceru, či syna.
Pozvánka na grilování
Hned po první odpovědi mi pohlaví bylo jasné a zvolala jsem: Je to holka! Vžila jsem se do role mamky parťačky a komunikovala s ní kamarádsky. Než stihla požádat o peníze, přijala moje pozvání na víkendové grilování. Jako starostlivý rodič jsem »dcerku« ale musela také vyslechnout. Protože se nemohla dostat do bankovnictví, potřebovala, abych uhradila dvě faktury, které měly ten den jako na potvoru splatnost. Nemohla jsem si odpustit řeči ohledně častých nákupů z Číny a odkládání plateb na poslední chvíli.
Uvěřila platbě
Snažila jsem se konverzaci natahovat, abych věděla, jaké triky použije. Poslala číslo zahraničního účtu, poté i českého. Tvrdila jsem, že celou částku z důvodu limitu poslat nemohu, najednou jí stačila z bezmála 40 tisíc korun jen polovina. A protože si vyžádala potvrzení platby, s pomocí umělé inteligence jsme jedno takové, pochopitelně falešné, v redakci vytvořili. Reakce mě potěšila – poděkovala a poslala srdíčko. Skóre bylo zčistajasna 1:0 pro mě. Tím to ale nekončilo... Vystřelila jsem si z ní i při ofocení platební karty z obou stran. Když zjistila, že je bez šance, přestala komunikovat. Sbohem, dítě mé!
Osmero podezřelých zpráv:
- Překlepy a gramatické chyby.
- Žádost o klepnutí na odkaz, aktivaci nových funkcí prostřednictvím odkazu nebo stažení aplikace.
- Žádost o sdílení osobních údajů (například číslo kreditní karty a bankovního účtu, datum narození, heslo apod.).
- Prosba o přeposlání zprávy.
- Žádost o peníze nebo tvrzení, že za používání WhatsAppu musíte platit.
- Podvodník se vydává za někoho, koho znáte.
- Zpráva se týká loterie, hazardních her, práce, investice nebo půjčky.
- Uživatel s vámi začne chatovat, aby si získal vaši důvěru předtím, než vás požádá o osobní údaje.
Expert Macháček: Nejde o stres, ale o potřebu pomoci
Na koho podvodníci cílí? Podle Marka Macháčka, který pracuje pro Komerční banku jako specialista prevence platebních podvodů, jsou to docenti, inženýři, nebo někdo, kdo nemá hluboko do kapsy. „Není to o stresu, ale potřebě pomoci. Dítěti lidé prostě bez jakéhokoliv ověření peníze pošlou. Čím víc peněz máte, tím menší pro vás mají hodnotu,“ vysvětlil Macháček s tím, že často to podvodníci nevychytají. „Mohou napsat právě někomu bez dětí, nebo s dítětem, které ještě neumí číst a psát,“ dodal.
Jak reagovat? Hlavně se neunáhlit!
Pokud obdržíte podezřelou zprávu, nebo její obsah je až příliš lákavý, neklepejte na ni. Když si nejste jisti, kdo ji napsal nebo jestli je její obsah pravdivý, nepřeposílejte ji dál. Zjistěte nejprve pomocí otázek, kdo se za vámi blízkou osobu vydává. Ověřit si to můžete i skrze hovor či videohovor. Psychologové radí neřešit situaci v prvotním šoku a obrátit se na někoho, s kým vše proberete.
I Žilková (63) podlehla!
Podvodníkům denně podle bank naletí v Česku až 50 lidí. Informace ze sociálních sítí, že je dcera Kordula (19) na dovolené s přáteli a že utrpěla nějaké zranění, zneužili nepoctivci i na herečku Veroniku Žilkovou (63). „Uvěřila jsem podvodným zprávám, kde stálo, že píše od kamarádky, protože se jí rozbil telefon, a že má zraněnou nohu. A že se musí proplatit faktura nemocnici, jinak ji nepropustí. Částku raději říkat nebudu, ale byla vysoká,“ vyčítá si.
