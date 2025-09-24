Kami měla vrozenou vadu nožiček. Náročnou operaci jí zaplatily Blesk tlapky

Kami je velmi milá fenka, bez náročné operace by ale trpěla
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
24. září 2025
05:00

Vrozená vada nožiček trápila fenku shiba inu Kami, kterou má v péči spolek Dočasky De De. Blesk tlapky se rozhodly pomoci. Operaci za desítky tisíc korun fence zaplatily, a to ze sbírky na Donio, do níž přispívají čtenáři Blesku.

Kami se dostala do péče spolku spolu se svým bráškou Mikym poté, co se jich původní majitelka vzdala. „Zachránila je z množírny, nechat si je ale nemohla,“ řekla Martina Čížková, která měla oba pejsky v péči.

Trpěla by

Zatímco Miky byl zdravý a rychle proto našel domov, Kami si na novou rodinu musí ještě počkat. Má totiž vážné zdravotní problémy. „Má špatné nohy, má je jakoby vyvrácené. Při chůzi je to vidět na první pohled,“ řekla s tím, že rentgen ukázal luxace pately 4. stupně, což je nejzávažnější stadium vykloubení čéšky. Bez operace by se její problémy s chůzí zhoršovaly a navíc by trpěla bolestmi.

Už se zotavuje

Operace patel jsou náročné, a to i finančně. Blesk tlapky se proto rozhodly spolku pomoci a zákrok včetně všech potřebných vyšetření uhradit ze své sbírky na Donio, a to v celkové částce 68 726 korun. Operaci, kterou podstoupila u specialisty v Bohumíně, Kami zvládla na jedničku. Teď už se v péči své dočasné paničky zotavuje a pomalu se chystá na operaci druhé nožky.

Domů ještě ne

Teprve po obou zákrocích a úplné rekonvalescenci bude Kami k adopci. „Je úžasná, je to úplný miláček. Je milá, vítací, je to prostě pohodářka, která nemá s ničím problém,“ popsala její přátelskou povahu dočaskářka s tím, že zájemci se už o ni hlásí, musí ale vydržet, protože není vhodné, aby odcházela do nového domova před úplným uzdravením.

Náročná operace

Operace Kami byla velmi náročná. Měla výrazně zdeformované stehenní a holenní kosti tak, že byly v rotaci vůči kolenu. Specialista, u nějž Kami operaci podstoupila, musel tyto kosti přeříznout a pomocí šroubů a destiček je znovu spojit do správného postavení.

QR kod operace blesk tlapky QR kod operace blesk tlapky | Blesk tlapky

Díky, že pomáháte

Podpořit léčbu Kami, ale i dalších nemocných svěřenců útulků a spolků, může každý, sbírka Blesku na Donio běží celoročně. Blesk tlapky tak díky štědrosti čtenářů už přispěly na léčbu 13 psů a 3 kočiček. Zaplatily jim vyšetření, operace a následné rehabilitace a také kastrace, celkem za 481 212 korun.

