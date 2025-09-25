Úpravu školního řádu odůvodnil ředitel Dan Jedlička snahou připravit děti na budoucí život. „Chceme, aby věděly, co je v jaké situaci vhodné si obléct. Tepláky patří na volný čas, do tělocvičny a družiny, ale ne do výuky," řekl ředitel. Žáci by také neměli nosit oblečení odhalující břicho, pozadí či velké dekolty.
Spustily to deváťačky
Vše údajně začalo už loni, kdy se některé dívky z 9. třídy v odívání do školy „odvázaly." „Přešlo to rozumnou hranici, kterou jsme byli v naší škole schopni akceptovat. Cítíme podporu od 95 procent rodičů a s žáky jsme se domluvili, že přichystají fotky oblečení, co je ještě vhodné a co už ne, a doladíme to. Děti ale nebudeme nijak trestat a rozhodně je nebudeme posílat domů," dodal Jedlička.
Stížnosti se objevily
Na opatření si stěžovali někteří žáci, názorová přestřelka se rozpoutala na sociálních sítích. Ministerstvo školství tvrdí, že otázku vhodnosti oblečení v obecné rovině podle něj nemůže školní řád upravovat. Šlo by totiž o nepřiměřený zásah do soukromí. Na druhou stranu předpokládá, že rodiče pošlou do školy dítě upravené a vhodně oblečené.
„Pokud tedy nějaký zákaz či příkaz, jak se oblékat či neoblékat ve školním řádu je, pak není dle názoru Ministerstva školství takové ustanovení vymahatelné,“ uvedla mluvčí resortu Veronika Lucká Loosová.
Školu podpořily další zařízení
Škola v městské části Žabovřesky si ale dál stojí za svým. Dočkala se prý podpory od většiny rodičů i jiných zařízení.
„Už roky máme ve školním řádu, že mají žáci chodit oblečení čistě a slušně, nesmí například nosit oblečení s vulgárními nápisy. Teď jsme doplnili, že se za nevhodné považuje holé břicho, viditelné spodní prádlo, příliš krátké sukně a kraťasy nebo velké výstřihy. Děti to celkem respektují, samozřejmě se ale vždy najde někdo, kdo s tím má problém,“ uvedla ředitelka ZŠ Křídlovická Jarmila Bavlnková.
Ministerstvo ovšem upozornilo, že soulad školního řádu s legislativou může zkontrolovat Česká školní inspekce. Ta také může požadovat nápravu.
Psycholog: Kontroverzní téma
Podle dětského psychoterapeuta Miloslava Čedíka je oblékání kontroverzní téma. „Škola má právo vyžadovat, aby bylo dodržováno, co je ustanoveno. Na druhou stranu dospívající dívky, se vzhlíží v módě, ve vzhledu svých idolů. Chtěly by už vkročit do světa dospělých. Oblečení manifestuje jejich osobnost. Je obtížné najít rovnováhu mezi oběma stranami. Záleží také na roli a přístupu rodičů,“ uvedl Čedík. Podle něj by se mělo jít formou dialogu a ne zákazů.
V diskuzi na sociální síti nad rozhodnutím brněnské školy převažují spíš kladné ohlasy. „Často se zapomíná, že i odívání má svá pravidla. Doma se obleču jinak než do práce, na zahradu, do divadla a škola není vyjímkou,“ napsala Pavla.
„Takové zákazy jsou dle mého názoru hloupost. Ale tak když už škola tuto iniciativu chce vyvíjet, pak určitě raději výukou než zákazy,“ reagovala Lenka.
Školní uniformy?
První českou základní školou, která zavedla školní uniformy, byla v roce 2012 ZŠ Františky Plamínkové v Praze. „Funguje to na principu souhlasu zřizovatele, školy a rodičů. Každý ředitel je jistě nejkompetentnější posoudit, co je pro jeho školu nejlepší,“ řekl ředitel školy Jaroslav Andrle.
Školní uniformy jsou v Česku spíše výjimkou, převažují u soukromých škol. Ministerstvo školství potvrdilo, že o jejich plošném zavedení neuvažuje.
