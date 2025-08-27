Díky vám, čtenářům, pomáháme. Blesk tlapky zaplatily další operace i kastrace čivav z množírny
Díky sbírce na portálu Donio, do níž přispívají čtenáři Blesku a fanoušci Blesk tlapek, mohou reportérky proplácet spolkům, útulkům a majitelům adoptovaných zvířat drahé veterinární zákroky. Nově proplatily dvě náročné operace a čtyři kastrace psů.
S vrozenou vadu nožiček, která by jí komplikovala chůzi a časem přinášela velké bolesti, bojovala mladá fenka shiba inu Kami. Blesk tlapky spolku Dočasky De De, který ji má v péči, proplatily předoperační vyšetření a následně i operaci kyčlí v celkové částce 66 366 korun.
Čivavy z množírny
Nově Blesk tlapky pomohly spolku Srdečné tlapky, který přijal do péče čtveřici čivav zabavených z množírny. Jejich stav byl žalostný, měly zanedbané zuby a záněty v uších, což se spolku podařilo vyléčit. Teď už mají všichni čtyři nové domovy, ještě předtím ale absolvovali kastrací za 11 980 korun. „Za proplacení moc děkujeme. Všechna zvířata od nás odchází do nových domovů kastrovaná. Chceme zabránit tomu, aby se na nich dál množilo,“ vysvětlila předsedkyně spolku Kateřina Ondičová.
Odstranění nádoru
Pomocnou ruku podala redakce i spolku Psí senioři v nouzi, který měl v péči starší kříženku Volfinku. Ujal se jí poté, co zůstala sama v opuštěném v rodinném domě. Volfinka musela podstoupit operaci velkého nádoru, který měla v břiše. Vyšla na 14 659 korun. I přes vyšší věk a velkou podvýživu vše zvládla a dnes už si užívá lásku v novém domově.
Léčba zabrala
Prvním psem, kterému Blesk tlapky pomohly, byla v minulosti velmi brutálně týraná kříženka bull plemene Kira, kterou před několika lety zachránila Veronika Drozdová ze Sokolova. Kira onemocněla rakovinou, Blesk tlapky jí proplatily chemoterapie za 127 402 korun. Léčba zabrala. „V půlce září ji čeká kontrolní vyšetření. Pokud bude v pořádku, půjde na další vyšetření opět za půl roku a pak už by měla být definitivně onkologicky vyléčená. Děkuji všem za pomoc a podporu, Kiruška je zase veselá a šťastná a já s ní,“ poděkovala Veronika Drozdová.
Syber a Foxy
Blesk tlapky pomohly i rodině Jechových. Ti si adopovali Foxyho, pejska, který prožil 10 let v útulku. Po roce ale onemocněl jejich druhý pes Syber. Prodělal infarkt míchy, od té doby měl pohybové problémy. Blesk tlapky mu proplatily vyšetření na magnetické rezonanci a rehabilitace, díky nimž se jeho stav pomalu zlepšuje. Pomohly rodině i s Foxym, který musel na operaci oka. Za oba pejsky dohromady proplatily faktury v částce 40 374 korun. „Moc za to děkujeme, je to pro nás velká pomoc,“ uvedl Lukáš Jech.
Víte, že …
… Blesk tlapky už finančně podpořily 14 psů a koček, za jejichž operace, léčbu, rehabilitace a kastrace proplatily z účtu na Donio celkem 410 427 korun. Přispět můžete ZDE. Děkujeme!
