Psy odebrané z Domova na konci cesty majitelka zpět nedostane. Rozsudek je pravomocný

V tomto domě Lenka Pelinková provozovala Domov na konci cesty
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
8. října 2025
05:00

Kámen ze srdce spadl členům spolku Pes nejvěrnější přítel, kteří se starají o 11 zubožených psů odebraných z Domova na konci cesty. Na pravomocný rozsudek v této kauze čekali 2,5 roku. Teď je konečně jasné, že psi už se k provozovatelce Domova Lence Pelinkové  nevrátí.

Psí hospic Domov na konci cesty, který se ale postupem času změnil ve zvířecí koncentrák, provozovala Lenka Pelinková v Lupenici na Rychnovsku. Péči o zvířata nezvládala, držela je v otřesných podmínkách, ve vlastních výkalech a moči, nezajistila jim dostatečné krmení ani dostatek vody, za což u soudu dostala podmínku a zákaz činnosti. Zvířata, 31 psů a 11 koček, která takto týrala, jí úřad odebral a umístil do náhradních péčí.

Takhle vypadali psi při odběru Takhle vypadali psi při odběru | čtenáři

Psy chtěla zpět

Pelinková ale nikdy nepřipustila, že něco dělá špatně. Reportérkám Blesk tlapek tvrdila, že se o zvířata starala, jak nejlépe mohla, a že za jejich odebráním a jejím následným stíháním stojí jen osobní zášť. Proti rozsudku se odvolala a doufala, že zvířata dostane zpět.

Tři nepřežili

Teď už je ale jisté, že nic takového se nestane. Odvolací soud trest potvrdil a rozsudek je už pravomocný. „Máme z toho obrovskou radost,“ řekla Simona Štěpánková, zakladatelka spolku Pes nejvěrnější přítel, který z Domova na konci cesty přijal v únoru 2023 11 psů. „Tři z nich se bohužel rozsudku nedožili, u ostatních už jen čekáme na to, až je úřad uvolní k adopci,“ dodala. Půjde už ale jen o administrativní krok, pro psy se nic nezmění. „Už se nebudou nikam přesouvat. Zůstanou ve svých dočasných domovech, ze kterých se stanou domovy trvalé,“ řekla Simona.

Lenka Pelinková vzala reportérky k sobě na dvůr s tím, že nemá, co skrývat Lenka Pelinková vzala reportérky k sobě na dvůr s tím, že nemá, co skrývat | Jana Ulrichová

Dva zákazy

Soud Lenku Pelinkovou potrestal 8měsíční podmínkou s odkladem na 3 roky. Padly také dva zákazy činnosti, a to pětiletý pro právnickou osobu Domov na konci cesty, a šestiletý pro Lenku Pelinkovou jako fyzickou osobu. Znamená to, že nejenže nesmí provozovat Domov na konci cesty, ale nesmí se zapojit ani do činnosti žádného jiného spolku zabývajícího se péčí o zvířata.

Témata:
soudpsiodvolací soudpes nejvěrnější přítelblesk tlapkyDomov na konci cestyPelinkováPraha
