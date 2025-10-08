Psy odebrané z Domova na konci cesty majitelka zpět nedostane. Rozsudek je pravomocný
Kámen ze srdce spadl členům spolku Pes nejvěrnější přítel, kteří se starají o 11 zubožených psů odebraných z Domova na konci cesty. Na pravomocný rozsudek v této kauze čekali 2,5 roku. Teď je konečně jasné, že psi už se k provozovatelce Domova Lence Pelinkové nevrátí.
Psí hospic Domov na konci cesty, který se ale postupem času změnil ve zvířecí koncentrák, provozovala Lenka Pelinková v Lupenici na Rychnovsku. Péči o zvířata nezvládala, držela je v otřesných podmínkách, ve vlastních výkalech a moči, nezajistila jim dostatečné krmení ani dostatek vody, za což u soudu dostala podmínku a zákaz činnosti. Zvířata, 31 psů a 11 koček, která takto týrala, jí úřad odebral a umístil do náhradních péčí.
Psy chtěla zpět
Pelinková ale nikdy nepřipustila, že něco dělá špatně. Reportérkám Blesk tlapek tvrdila, že se o zvířata starala, jak nejlépe mohla, a že za jejich odebráním a jejím následným stíháním stojí jen osobní zášť. Proti rozsudku se odvolala a doufala, že zvířata dostane zpět.
Tři nepřežili
Teď už je ale jisté, že nic takového se nestane. Odvolací soud trest potvrdil a rozsudek je už pravomocný. „Máme z toho obrovskou radost,“ řekla Simona Štěpánková, zakladatelka spolku Pes nejvěrnější přítel, který z Domova na konci cesty přijal v únoru 2023 11 psů. „Tři z nich se bohužel rozsudku nedožili, u ostatních už jen čekáme na to, až je úřad uvolní k adopci,“ dodala. Půjde už ale jen o administrativní krok, pro psy se nic nezmění. „Už se nebudou nikam přesouvat. Zůstanou ve svých dočasných domovech, ze kterých se stanou domovy trvalé,“ řekla Simona.
Dva zákazy
Soud Lenku Pelinkovou potrestal 8měsíční podmínkou s odkladem na 3 roky. Padly také dva zákazy činnosti, a to pětiletý pro právnickou osobu Domov na konci cesty, a šestiletý pro Lenku Pelinkovou jako fyzickou osobu. Znamená to, že nejenže nesmí provozovat Domov na konci cesty, ale nesmí se zapojit ani do činnosti žádného jiného spolku zabývajícího se péčí o zvířata.
