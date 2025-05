Další várka krmiva Marp už je v útulcích. Pochutnají si chrti i psi a kočky z Třebíče

Už popáté vyjely letos reportérky Blesk tlapek do útulků s krmením Marp od Krmiva Pučálka nakoupeným ze sbírky na Donio, do níž přispívají čtenáři Blesku a fanoušci Blesk tlapek. Zamířily do třebíčského spolku Kapka pro tlapky a do spolku Máme naději starajícího se o chrty.

Spolek Kapka pro tlapky funguje od roku 2019, od té doby s ním Blesk tlapky také spolupracují. „Momentálně nám hodně pejsků odjelo do adopcí, zůstalo nám jich v péči jedenáct, samých velkých, kteří mají velkou spotřebu krmení. Poprosili jsme i o krmivo pro kočky, protože těch máme v současné době 60, takže i ony mají obrovskou spotřebu,“ řekla zástupkyně spolku Petra Holzmannová, která si krmení převzala spolu s jedním ze svých svěřenců, fenou československého vlčáka Fatimou odebranou z nevhodných podmínek.

Krmení si převzala zástupkyně spolku Petra Holzmannová s jedním ze svých svěřenců | Jana Ulrichová

„Je toho opravdu hodně, máme díky tomu vystaráno na tři, čtyři, možná pět měsíců, což je super. Navíc je to kvalitní krmení, a to my moc potřebujeme, protože se k nám dostávají pejsci se zažívacími problémy, a těm nemůžeme dát jen tak něco,“ řekla. „Moc děkujeme čtenářům Blesku a společnosti Krmiva Pučálka za tuhle obrovskou várku krmení, která nám v naší práci moc pomůže,“ dodala.

Radost z téměř tuny krmení měla i zástupkyně spolku Máme naději Erika Friedrischková a její svěřenci | Jana Ulrichová

Zásoba na měsíce

Další téměř tunu krmení odvezly reportérky na přání společnosti Krmiva Pučálka do spolku Máme naději, který v Tiché na Novojičínsku pečuje o staré, extrémně plaché a podle slov zástupkyně tohoto spolku Eriky Friedrischkové k adopci nevhodné chrty. „Mám tu 40 psů, kteří už s věkem ztrácejí na váze, nestačí jim granule, proto je musím přikrmovat konzervami,“ řekla s tím, že dovezená zásoba jim vydrží na čtyři až pět měsíců. „Moc za to děkuji, je to obrovská pomoc,“ dodala.

S Martou a Markem

Sbírka, ze které krmivo Marp Blesk tlapky nakupují, běží na Donio od loňského roku. Jejími patrony jsou Marta Kubišová a Marek Ztracený, který jednu várku krmiva, a to do Městského útulku v Klatovech, dokonce osobně dovezl. Celkem už Blesk tlapky obdarovaly přes dvě desítky útulků a spolků včetně těch, které loni v září zasáhly ničivé povodně, a další budou následovat. Zájemci, kteří by do ní chtěli přispět, mohou zde: https://donio.cz/blesk-tlapky