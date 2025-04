Rita čeká na domov: Má autoimunitní onemocnění, léčbu ale bude spolek adoptivní rodině hradit

Rita se dostala do péče spolku spolu se svými štěňátky. Byla zanedbaná, podvyživená, měla záněty v uších a řadu dalších zdravotních problémů, jejichž léčba vyšla spolek na desetitisíce korun. Veterináři u ní diagnostikovali systémový lupus, což je autoimunitní onemocnění, kvůli kterému musí doživotně užívat léky. „Nijak zvlášť ji to ale neomezuje, nesmí jen závodně sportovat a slunit se,“ řekla Elena Řepová, která má Ritu u sebe v Bučovicích v dočasné péči.

Rita se svou dočasnou paničkou Elenou Řepovou. | Jana Ulrichová

Nenáročná péče

Rita má i alergii na roztoče, takže je potřeba častěji prát její pelíšky a plyšové hračky, a problémy se slinivkou, kvůli kterým dostává do jídla trávicí enzymy. Přesto péče o ni není nijak náročná. „Je to s ní jako s každým jiným psem. Léky se jí dávají do krmení, jí je ochotně. Je schopná vydržet doma sama, když jsem ve škole, lehne si a prospí to,“ popsala dočaskářka. „Nevyžaduje toho moc, je to vděčný pes,“ dodala.

K dětem i psům

Povahu má Rita velmi vyrovnanou, to, že pochází z nevhodných podmínek, ji nijak nepoznamenalo. „Je přátelská, mazlivá, miluje každou lidskou bytost, má ráda děti i jiné psy,“ řekla Elena. Dodala, že zvládá přivolání a základní povely, učení jí jde a baví ji. Jediné, co neumí, je hrát si. „To se teprve učí. Zbožnuje plyšáky, hned je roztrhá,“ řekla s úsměvem.

Rita je milá a přátelská fenka. | Jana Ulrichová

Domov si zaslouží

Už jen kvůli své milé, nekonfliktní povaze by si Rita nový domov zasloužila. Lidé, kteří by ji chtěli adoptovat, se nemusí bát vysokých nákladů na její léčbu. Ty jim bude spolek Pes nejvěrnější přítel hradit až do konce Ritina života. Pro více infomací stačí kontaktovat dočaskářku Elenu na čísle 731 180 441.