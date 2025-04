Další várka krmení pro útulky a spolky: Pochutnají si psí staroušci v hospici i kočky v Tibetu

V psím hospici v Bukovince byla radost z daru veliká. „Tohle všechno je moje?“, nechtěla věřit předsedkyně spolku Eliška Vafková. Pro své svěřence, jejichž věkový průměř je 14 let, chtěla hlavně konzervy, dostala jich tunu. „Aktuálně tu máme 46 pejsků,většinou starých a handicapovaných. Jejich měsíční spotřeba je 500 kilogramů krmení, takže to, co jsme od vás dostali, nám vydrží na dva měsíce,“ řekla.

Eliška Vafková z Psího hospice Dejte nám šanci v Bukovince měla z krmení opravdovou radost | Jana Ulrichová

Splaťme dluh

Většina jejich svěřenců u ní v lásce dožívá, občas se ale některému ze staroušků podaří najít ještě i domov. „Lidé by se neměli bát adopce staršího psa jen proto, že jim brzy odejde. Měli by si uvědomit, že to nedělají kvůli sobě, ale kvůli tomu zvířeti, že mu zajistí krásný zbytek života a splatí tak dluh, který udělal někdo jiný tím, že se k němu nechoval dobře,“ řekla. „Člověk by neměl být sobec a myslet přitom na sebe a své pocity, ale na ně, na jejich pocity a potřeby,“ uvedla. Za dodávku kvalitního krmení od www.pucalka-krmiva.cz pak poděkovala. „Děkujeme moc čtenářům a všem, kteří do sbírky přispívají, Blesk tlapkám i firmě Pučálka. Je to skvělé,“ řekla.

V Tibetu se starají i o hospodářská zvířata | Jana Ulrichová

Zásoba na týdny

Do útulku Tibet v Bučovicích, kde se už 18 let starají o nalezené kočky, staré a handicapované psy a také hospodářská zvířata, dovezly Blesk tlapky kočičí konzervy, které zde chyběly nejvíc. „V péči teď máme přibližně 200 zvířat, z toho 130 kočiček. Krmení od vás jim vydrží až na 6 týdnů,“ řekl zástupce útulku Marek Blaško.

Poměje se i Rita

Spokojeni byli i ve spolku Pes nejvěrnější přítel, za nějž si krmení převzala dobrovolnice Elena Řepová a její svěřenkyně Rita, která čeká na nový domov. „Rozdělíme si ho mezi dočasky tady na jižní Moravě. Jsme za to opravdu vděční, protože krmiva pro naše svěřence není nikdy dost. Moc děkujeme,“ řekla.

Krmení pro jihomoravské dočasky spolku Pes nejvěrnější přítel zkontrolovala fenka Rita, která čeká na nový domov | Jana Ulrichová

S Martou a Markem

Sbírka, ze které krmivo Marp Blesk tlapky nakupují, běží na Donio od loňského roku. Jejími patrony jsou Marta Kubišová a Marek Ztracený, který jednu várku krmiva, a to do Městského útulku v Klatovech, dokonce osobně dovezl. Celkem už Blesk tlapky obdarovaly přes dvě desítky útulků a spolků včetně těch, které loni v září zasáhly ničivé povodně, a další budou následovat. Zájemci, kteří by do ní chtěli přispět, mohou zde: https://donio.cz/blesk-tlapky

Marek Blaško z útulku Tibet s některými tamními svěřenci | Jana Ulrichová

Pomáháme i s léčbou

Blesk tlapky mají i sbírku určenou na veterinární náklady, které bývají největší položkou v rozpočtu majitelů zvířat i zvířecích záchranářů. Pokud majitelé na léčbu nemají, jsou zvířata v utracena, v lepším se jich majitel vzdá a předá je do péče útulku nebo spolku. Ten pak hradí léčbu ze svého transparentního účtu, tedy z peněz od dárců. Blesk tlapky se proto rozhodly zvířecím záchranářům ulehčit a ze sbírky uhradit spolkům, útulkům a v některých případech i majitelům adoptovaných zvířat faktury za léčbu nebo operace. Přispět do této sbírky lze zde: https://donio.cz/operace