Meggi prošla peklem, léčba potrvá měsíce, náprava zlomené duše roky. Blesk tlapky proplatí léčbu

Fyzicky i psychicky naprosto zlomené zvíře, to je Meggi (asi 3), které se ujal spolek Srdečné tlapky poté, co se jí majitelé rozhodli zbavit. Má alergii, kvůli které přišla o velkou část srsti, a zanedbané, nikdy neléčené záněty uší. Lidem nevěří, bojí se jich.

O tom, čím vším si fenka, kříženka bull plemene u svých bývalých majitelů prošla, se lze jen dohadovat. „Tvrdili, že se jí potřebují zbavit, protože je v rodině dítě s alergií. Pak zase, že je agresívní a že se jí bojí, říkali pokaždé něco jiného,“ řekla Veronika Macáková, která má nyní Meggi u sebe v České Třebové.

Meggi s dočaskářkou Veronikou Macákovou. Jen k ní má důvěru | Jana Ulrichová

Všeho se bojí

Jisté je jen to, že fenka byla zavřená někde ve tmě. „Má z ní panickou hrůzu, musíme s ní spát při rozsvícené lampičce. Neuměla chodit na vodítku, neuměla se venčit, všechno dělala pod sebe. Byl to uzlíček nervů. Každého pohybu se bála, klepala se. Ještě teď, když si na to vzpomenu, je mi smutno,“ řekla paní Veronika, která za dva měsíce, co má fenku u sebe, odvedla velký kus práce. Meggi si našla cestu alespoň k ní, jiných lidí se ale stále bojí, nepřiblížila se ani k reportérkám Blesk tlapek. „Za více než šest let existence Blesk tlapek je to poprvé, co jsme fotily a natáčely psa, aniž bych si ho pohladily,“ řekla reportérka Kateřina Lang.

Trpěla roky

Lhostejnost původních majitelů poznamenala Meggi i zdravotně. Veterinární vyšetření prokázalo silnou alergii, kvůli které přišla o velkou část srsti. Musela velmi trpět, protože po celém těle měla hnisavá ložiska, a také rozsáhlý zánět zvukovodu. „Podle veterinářů byl minimálně dva roky neléčený. Z uší jí tekla krev,“ popsala dočaskářka, která musela nedůvěřivou Meggi koupat, mazat a ošetřovat jí nemocnou kůži a kapat jí do uší, což nebylo vůbec snadné.

Meggi se už nemocná kůže krásně hojí | Jana Ulrichová

Pomůžeme s léčbou

Paní Veronika to ale s fenkou nevzdala, léky zabraly a Meggi se viditelně ulevilo. Na první pohled je z ní už hezký pes. Její léčba ale bude ještě náročná a dlouhá. „Speciální dietu a léky na alergii bude muset brát už do konce života,“ řekla dočaskářka s tím, že léky na alergie, kapky do uší a antibiotika stojí spolek 5000 korun měsíčně. Blesk tlapky se proto rozhodly fence část léčby zaplatit ze sbírky Blesku na Donio. Zájemci, kteří by do ní chtěli přispět, mohou zde: https://donio.cz/operace

Meggi je hezká fenka, má ale naprosto zlomenou duši | Jana Ulrichová

Trestní oznámení

Jak dlouho zůstane fenka v dočasné péči spolku a zda bude vůbec někdy připravena odejít do nového domova, není vůbec jasné. „Ani manžel ji ještě nedokáže vyvenčit. Nejde s cizím, je opravdu fixovaná jen na jednoho člověka, kterému začala důvěřovat. Každá změna je pro ni těžká, každého nového člověka se bojí,“ řekla Veronika..Není proto vyloučeno ani to, že Meggi zůstane v dočasné péči už napořád. Na původní majitele, kteří fenku tak zanedbali a psychicky ji zlomili, podal proto spolek trestní oznámení.