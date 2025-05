S chytrým obojkem O2 se pes už nezatoulá! Páníčkům ušetří řadu starostí

Obojek s GPS trackerem připojený na data z tarifu ušetří majitelům spoustu starostí s hledáním zvířat po té, co je pustí z vodítka. Mohou tak vyrazit do parku nebo do lesa bez obav, že se jejich pes zatoulá třeba při nahánění zajíce.

GPS Tracker Lamax a SIM karta, to je vše, co k ohlídání vašeho mazlíčka potřebujete. | Jana Ulrichová

Tarif NEO

Pokud máte mobilní tarif NEO od O2, můžete si chytrý obojek na data z něho připojit zdarma. „V aplikaci Moje O2 si pak jen v detailu tarifu vyberete, které chytré zařízení chcete přidat, a objednáte si do něj SIM kartu. Po její aktivaci se chytrý obojek automaticky připojí k internetu,“ vysvětlil Jakub Olšanský, O2 Guru Ambasador.

Pohyb na mapě

Tracker Lamax, který dostaly reportérky Blesk tlapek na vyzkoušení, je malá, lehká krabička, do které je potřeba vložit SIM kartu, pak ji uložit do plastového pouzdra a připnout na obojek. Abyste mohli zvířa sledovat, je zapotřebí stáhnout si do mobilu aplikaci Lamax Tracking, kde se pak zobrazuje pohyb toho, kdo má obojek připnutý. V mapě vidíte, kde se tracker a s ním i vaše zvíře nachází.

Lokáter pak už jen připnete psovi k obojku, který je také součástí balení. | Jana Ulrichová

Cena pro šibala

Chytrý obojek s GPS trackerem a tablet v celkové hodnotě 7 500 korun od společnosti O2 je hlavní cenou v soutěži o Největšího psího šibala, do které přihlašovali čtenáři Blesku a fanoušci Blesk tlapek fotky a videa svých psích rošťáků a jejich lumpáren. Reportérky vybraly finalisty, z nichž vítěze určí návštěvníci Festivalu Blesk tlapek svým hlasováním. Festival se uskuteční v Praze na louce na Vypichu v sobotu 7. června.