Ušaté borderkolie, chlupatý koledník a kočka Skani. Podívejte se na vítěze velikonoční soutěže Blesk tlapek

Psi s pomlázkami a mezi kraslicemi, kočky demolující velikonoční výzdobu, i živí zajíčci. Takové fotky přišly do velikonoční soutěže, kterou Blesk tlapky připravily společně s www.krmiva-pucalka,cz. Vybrat tři nejlepší nebylo snadné.

Všechny fotky, které do soutěže přišly, byly tentokrát velmi pěkné, nápadité a vtipné. „Ocenit by si zasloužili všichni, a to jak autoři za námahu, kterou si s aranžováním snímků dali, tak i jejich čtyřnozí parťáci za trpělivost,“ řekla redaktorka Blesk tlapek Jana Ulrichová.

Vítěz - Borderkolie Romany Bouškové jako velikonoční zajíčci | čtenáři

Trojice výherců

Reportérky Blesk tlapek se nakonec rozhodly ocenit tři borderkolie se zaječími oušky, jejichž fotku s přáním krásných Velikonoc poslala Romana Boušková, ovčáka s pomlázkou od Lukáše Kutílka a kočku pohrávající si s velikonoční výzdobou od Jany Bartošové, která k ní připsala: „Náše Skani si užívá Velikonoce.“

Vouchery na Marp

Všem třem autorům vítězných snímků reportérky Blesk tlapek gratulují. „Všichni obdrží voucher v hodnotě 1500 korun od společnosti Krmiva Pučálka, se kterou spolupracujeme. Budou si za něj moci nakoupit granule, konzervy nebo pamlsky Marp,“ dodala reportérka Blesk tlapek Kateřina Lang.

Vítěz - Spokojená kočka Skani užívající si Velikonoce od Jany Bartošové | čtenáři

Vítězné snímky i další fotky, které se reportérkám líbily, si můžete prohlédnout zde v galerii.