Blacky živořil roky v kůlně. Zdravý akční senior teď hledá nový domov. Má ještě šanci?

Případ Blackyho řešila krajská veterinární správa delší dobu, nakonec přiměla majitele, aby se ho vzdal. „Po všech stránkách tam strádal. Nepouštěli ho ven, protože jakmile ho pustili, utekl. Starala se o něj jen sousedka, která ho krmila, protože byl vyhublý, a brala si ho občas i domů. Jediná ho měla opravdu ráda,“ řekla zástupkyně spolku Kapka pro tlapky Petra Holzmannová.

Blacky se zástupkyní spolku Petrou Holzmannovou. | Jana Ulrichová

Už se raduje

Není divu, že je Blacky zvyklý dělat si, co chce. „Je to takový samorost. Je vidět, že se mu za celá ta léta nikdo nevěnoval,“ řekla Petra s tím, že v péči spolku se už ale hodně změnil. „Už nás začíná vnímat, když přijdeme, vítá nás, projevuje se radostně, chce se mazlit a drbat, to má moc rád,“ popsala. Spolek se snaží dát Blackymu i trochu výchovy a výcviku. „Už dokáže reagovat na přivolání, začínáme i se základními povely. Je ale potřeba počítat s tím, že je to pejsek, který nebyl zvyklý fungovat s člověkem,“dodala.

Blacky je menší kříženec německého ovčáka, váží 25 kilogramů. | Jana Ulrichová

Miluje procházky

Pro Blackyho hledá spolek domov se zahrádkou nebo zabezpečeným dvorkem, ze kterého by nemohl utíkat. „Budeme pro něj hledat někoho, kdo mu dá láskyplný domov, který dopusud nepoznal, a také dostatek pohybu. I když je mu už 11 let, je stále aktivní. Moc rád chodí ven, procházky, které také neznal, si užívá, všechno očichává a je z toho radostný,“ uvedla Petra.

K psům i kočkám

Blacky by mohl odejít i do rodiny k jinému psovi. „Fenky miluje, vychází ale i se psy. Jenom výjimečně se stane, že si s nějakým psem nepadnou do oka. Stejné to má i s kočkami, tu naši ignoruje. Myslím, že by se s kočkou naučil žít bez problémů,“ řekla Petra. Dodala, že Blacky reaguje dobře i na děti, doporučují jej ale ke starším, už rozumnějším dětem.

Zdravý, kastrovaný

Blacky je kastrovaný. Spolek mu při té příležitosti nechal udělat testy, které ukázaly, že je naprosto zdravý. Nic mu nebrání odejít do nového domova, kde by se mu konečně dostalo náležité lásky a péče. Zájemci, kteří by mu ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat spolek Kapka pro tlapky prostřednictvím facebooku nebo telefonicky na čísle 773 151 770.