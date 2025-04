Velikonoční soutěž s krmivy Pučálka startuje. Ukažte, jak slavíte svátky jara se svými parťáky

Pokud se svými domácími mazlíčky trávíte velikonoční dny a společně prožité sváteční chvíle si fotíte, je soutěž určena právě vám. Těšíme se na snímky psů a koček zkoumajících i demolujících velikonoční výzdobu, pózujících u kraslic a mazanců, ukrývajících se před koledníky s pomlázkami nebo je naopak, v případě psů, nadšeně vítajících.

Tohle je jedna z vítězných fotek z loňského roku. Samíček a Leilinka, dvojice vzorně pózujících psů Ivy Eichlové | čtenáři

Foto do komentářů

Soutěž, tak jako v minulosti, poběží na facebookových stránkách Blesk tlapek. Pod příspěvek o soutěži nahrajte do komentářů vámi vybranou fotku. Měla by být ostrá a v dobré kvalitě. Tři nejlepší určí reportérky Blesk tlapek. „Autoři vybraných snímků se mohou těšit na voucher od společnosti Pučálka, s níž spolupracujeme, v hodnotě 1500 korun. Budou si za ně moci nakoupit granule, kapsičky, konzervy nebo pamlsky Marp podle vlastního výběru,“ řekla redaktorka Jana Ulrichová. Dodala, že ti, kteří se chtějí do soutěže zapojit, se mohou inspirovat fotkami z loňského ročníku soutěže, které najde zde v galerii.

Další várka krmení pro útulky a spolky: Pochutnají si psí staroušci v hospici i kočky v Tibetu

Jak se zapojit?

Zapojit se do soutěže je snadné. "Otevřete facebookovou stránku Blesk tlapek a vybranou fotkuvložte do komentáře pod příspěvek o soutěž," řekla redaktorka Kateřina Lang. Času je dost. Soutěž ukončíme po Velikonocích v úterý 22. dubna ve 23:59 hodin. Výherce poté oslovíme a výhru v podobě voucheru jim pošleme e-mailem.