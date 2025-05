Blesk tlapky rozvezly další krmení Marp. Pochutnají si boxeři, zvířata z útulku v Děčíně a ústecké kočky

Letos už pošesté vyjely Blesk tlapky za opuštěnými zvířaty s krmením Marp od www.krmiva-pucalka.cz. Granule a konzervy nakoupené ze sbírky na Donio, do níž přispívají čtenáři Blesku, dostaly tentokrát spolky Pomoc německým boxerům, Felisicat a útulek v Děčíně.

Spolek Pomoc německým boxerům, jehož prostřednictvím má adoptovanou fenku Maggie i reportérka Blesk tlapek Jana Ulrichová, funguje už řadu let, oficiálně zapsaným spolkem je od roku 2018. „Snažíme se boxerům, kteří z nějakého důvodu ztrácí domov, najít nové rodiny.

Na krmení Marp si pochutná i Garry (vpravo), kterého má spolek Pomoc německým boxerům v dočasné péči, a jeho psí parťacka | Jana Ulrichová

Máme dočasné péče, podporujeme boxery, kteří se ocitnou v útulcích, a to jak finančně, tak materiálně, a pomáháme i majitelům adoptovaných pejsků s náklady za operace a podobné finančně náročné zákroky,“ řekla místopředsedkyně spolku Eva Fuchsová s tím, že krmení, které Blesk tlapky dovezly, rozdělí mezi psy v dočasných péčích. „Všem, kteří do sbírky přispěli, děkujeme, je to pro nás velká pomoc,“ dodala.

Krmení si za děčínský útulek převzali Evelína Jahelková a Jaroslav Kácha | Jana Ulrichová

Čtvrt století péče

Radost z kvalitního krmení měli v Městském útulku pro opuštěná a zatoulaná zvířata v Děčíně, který funguje už 25 let. Za tu dobu v něm pomohli 18 000 zvířatům. „Teď tu máme tři kočky a dvacet psů, většina z nich jsou kříženci bullů s problémovým chováním. V poslední době tato zvířata převažují, lidé si je pořizují bez rozmyslu, pak je nezvládají a zbavují se jich, uvazují nám je tu u vrat,“ řekla vedoucí útulku Evelína Jahelková s tím, že tito psi mají velkou spotřebu krmení, takže dar od Blesk tlapek velmi vítají. „Je to kvalitní krmení, moc nám to pomůže,“ poděkovala.

Zásoba na měsíce

Paletu granulí a konzerv uvítal i ústecký spolek Felisicat, který se stará o opuštěné kočky a zajišťuje i kastrace. „Máme tu 140 koček, kolem kterých je spousta práce. Všichni jsme dobrovolníci, vše hradíme z příspěvků od dárců,“ řekl předseda spolku Luboš Čapek s tím, že krmení, které Blesk tlapky dovezly, jim vydrží minimálně na tři měsíce.

Kočkám z Felisicat vydrží kmení, které Blesk tlapky dovezly, na tři měsíce | Jana Ulrichová

Azim čeká na domov

Jedním ze psů, které má nyní v dočasné péči spolek Pomoc německým boxerům, je Azim (8), který osiřel po smrti svého pána. Byl bohužel ve velmi špatném stavu, a to jak fyzickém, tak i psychickém. „Byl nevyzpytatelný, kousal, proto jsme ho umístili do Poslušného psa v Újezdu nad Lesy, kde podstoupil výcvik a dal se dohromady i zdravotně. Teď už je ve formě natolik, že by mohl odejít do nového domova.

Azim potřebuje domov | Pomoc německým boxerům z. s.

Bohužel se ukázalo, že je hluchý, takže se žádní zájemci o něj nehlásí,“ řekla zástupkyně spolku Eva Fuchsová s tím, že by se hodil ke starším trpělivým lidem, nejlépe takovým, kteří mají s boxery zkušenosti a péči o něj by zvládli. Pokud by se někdo takový našel, může kontaktovat spolek prostřednictvím zprávy na jeho facebookovém profilu.