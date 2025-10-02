Nemocné, podvyživené, s genetickými vadami... Majitelka nezvládla chov čivav v Nové Vsi
Ani to, že zvíře pochází z chovatelské stanice, nemusí být zárukou dobré kondice a zdraví. Zjišťují to teď zástupci spolků, kteří přijali do péče čivavy z nezvládnutého chovu Vlaďky Samcové z Nové Vsi u Pohořelic. Většina z nich je nemocná a má vážné genetické vady.
Chovatelka, která má v domě a na přilehlé zahradě ke dvěma stovkám čivav, sama reportérkám Blesk tlapek přiznala, že se jí chov vymkl z rukou. Psi se jí v domě začali hromadit a ona péči o ně už nezvládala.
Psy rozdává
Krajská veterinární správa už její chov řeší, zatím jí ale nařídila pouze snížit počet psů. Samcová proto začala předávat psy, zejména ty starší a nemocné, spolkům, a to na základě darovacích smluv. Ty teď s nimi mají spoustu starostí, práce a výdajů.
Drahá léčba
Své o tom ví Simona Štěpánková, zakladatelka spolku Pes nejvěrnější přítel, který se ujal 13 čivav. „Všichni jsou v dezolátním zdravotním stavu, mají luxace patel, jedna fenečka má nohy obráceně postavené. Veterinář řekl, že tohle v životě neviděl. Mají i nemocné oči, problémy se srdcem a atrofované svaly,“ popsala s tím, že léčba potrvá několik měsíců a vyjde na 200 až 300 tisíc korun.
Genetické vady
To, že čivavy z tohoto chovu, byť měly být s průkazem původu, jsou ve velmi špatném stavu a papírové psy nepřipomínají ani náhodou, potvrdila i veterinářka Ines Králová z veterinární kliniky Pet Point v Brandýse nad Labem. „Ošetřila jsem šestnáct psů, které má teď v péči spolek Srdečné tlapky. Všichni byli velmi podvyživení, jeden pejsek nám tu dokonce zkolaboval,“ řekla.
„Všichni vykazovali genetické vady, měli hydrocefalus, což je hromadění tekutiny v v mozkových komorách, kvůli kterému roste hlava nepoměrně k tělu. To byla jedna z největších genetických vad, které měli, a také luxace patel, kdy je čéška mimo kloub. To se bude muset řešit operativně,“ popsala s tím, že podle ní jde o množírnu, protože žádný z psů neodpovídá standardu.
Blesk tlapky pomůžou
Blesk tlapky se rozhodly zvířecím záchranářům, kteří se čivav ujali, pomoci, a alespoň část léčby jim uhradit ze sbírky Blesku na Donio. Podařilo se v ní nashromáždit 699 259 korun, z toho ale už 557 311 korun reportérky vydaly za operace a léčbu nemocných svěřenců z útulků a spolků. Další faktury na zaplacení čekají. Přispět do sbírky může každý libovolnou částkou, sbírka stále běží. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
