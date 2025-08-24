Starouška Sixe se majitel vzdal. Vyhublý, nemocný pes se zotavil v útulku, teď hledá domov
Kříženec německého ovčáka Six (asi 12) byl jen kostra potažená kůží. Bez řádně péče, sužovaný nemoci, žil několik let. V tachovském útulku ho dali do kondice a vyléčili, teď už se mu poohlíží po novém domově.
Zástupce tachovského útulku kontaktoval sám majitel Sixe. Tvrdil, že prodal dům a do nového bydliště si psa vzít nemůže. „Do telefonu plakal, říkal, že je zoufalý, že psa miluje, ale do penzionu s ním nesmí,“ popsala provozovatelka útulku Gabriela Jägerová s tím, že Sixovi proto sehnala nové majitele, kteří se pro něj hned rozjeli. Když ale viděli, v jakém je stavu, předali ho raději do útulku.
Kost a kůže
Pejsek byl ve špatném stavu, což si původní majitel vůbec nepřipouštěl. „Byl jen kostra potažená kůží. Měl problémy s vyprazdňováním a musel trpět velkými bolestmi kvůli silným zánětům v uších, o kterých majitel tvrdil, že je má několik let,“ popsala Gabriela. V útulku dali postupně Sixe do kondice a vyléčili ho. Čekají ho už jen poslední veterinární kontroly, očkování a pak už bude moci odejít do nového domova. Rodina, která ho chtěla původně adoptovat, mu sice uhradila léčbu, v mezičase si ale opatřila jiného pejska, a tak Six na nový domov čeká.
Hodný, milující
Z adopce Sixe nemusí mít nikdo strach. „Má úžasnou, vyrovnanou, milující povahu. Nezlobí, neničí, poslechne i na vycházce, kde chodí krásně u nohy, je nekonfliktní a má hygienické návyky,“ popsala jeho povahu Gabriela. Dodala, že má rád děti i ostatní zvířata včetně všech psů a koček. Hodil by se do domku se zahradou s přístupem dovnitř, kde byl zvyklý spát. „Boudu nezná, chce být se svým pánem, kterému bude skvělým společníkem,“ řekla Gabriela.
Na dožití
Six má už jen veterinární dietu, ve které bude muset ještě nějaký čas pokračovat, jinak je už naprosto zdráv. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmou a dát mu hezký domov na dožijí, mohou kontaktovat tachovský útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.
