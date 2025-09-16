„Minuta šílenství“ v Jablonci: Muž napadl těhotnou ženu sekáčkem, hrozí mu 19 let
U libereckého soudu zazněl návrh na trest 19 let pro Quang Hunga Phunga. Loni v březnu v Jablonci nad Nisou brutálně zaútočil sekáčkem na svého obchodního partnera a jeho manželku (30). Oba útok přežili jen zázrakem, muž svůj čin označil za „minutu šílenství“.
Muži, který loni v březnu v Jablonci nad Nisou sekáčkem vážně zranil manželský pár, státní zástupkyně navrhla trest 19 let vězení. Podle obžaloby osmatřicetiletý muž útokem řešil obchodní spor. Rozsudek vynese soud v Liberci ve středu 17.září. Obžalovanému hrozí 15 až 20 let nebo výjimečný trest, neboť útok vedl vůči těhotné ženě a vícero lidem.
Obžalovaný Quang Hung Phung dnes u soudu svého činu litoval. Už dříve se k němu přiznal a usvědčuje ho i kamerový záznam, který napadení zachytil. Jeho obhájce pro něj požadoval trest na spodní hranici sazby. Incident ve vietnamské komunitě, kterým se soud zabývá, se stal loni 15. března v Mánesově ulici v Jablonci, kde bydlel čtyřiatřicetiletý obchodní partner obžalovaného. Quang Hung Phung s ním chtěl vyřešit spor o nedoplatek více než 400.000 korun za elektřinu z provozu společné restaurace.
„Je nepochybné, že mezi nimi byly spory kvůli společnému podnikání a takzvanou poslední kapkou byl nedoplatek za vyúčtování,“ uvedla v závěrečné řeči státní zástupkyně Petra Pazderková. To podle ní vyústilo v napadení sekáčkem, stále ale podle ní v jednání obžalovaného zůstávají otazníky. „Není jasné, proč útok směřoval i na poškozenou, když s ní žádný konflikt neměl,“ řekla. S ohledem na intenzitu vedeného útoku označila za zázrak, že manželský pár přežil.
Obžalovaný před rokem a půl na ulici nejprve zasadil svému obchodnímu partnerovi 32 centimetrů dlouhým sekáčkem čtyři údery do hlavy. V dalších ranách mu zabránil švagr napadeného muže, který mu přišel na pomoc. Obžalovaný poté vběhl do prodejny potravin a podle kamerového záznamu to vypadalo, že tam někoho hledá. Poté znovu vyběhl na ulici a sekáčkem zasadil tři rány do hlavy 30leté manželky napadeného muže, která mezitím vyběhla ven, aby zjistila, co se stalo jejímu manželovi.
Obžalovaný dnes uvedl, že si stále neumí odpovědět na otázku, proč způsobil tak hanebný čin. V Česku dle svých slov žije skoro 20 let a jeho trestný rejstřík byl dosud čistý. „Dvacet let úsilí jsem vyměnil za minutu šílenství. Toho hluboce lituji,“ dodal.
Začátek napadení nikdo neviděl, zachycený není ani na kameře. Obžalovaný už dříve u soudu uvedl, že chtěl z kufru auta vytáhnout nějaký dokument, když však uslyšel slovo, jež v překladu do češtiny znamená likvidace, sáhl po sekáčku a zaútočil. Tvrdí, že si z toho mnoho nepamatuje a ani neví, jak se na místě objevila manželka napadeného muže.
Podle jeho obhájce není pochyb o tom, že se skutek stal s ohledem na dochovaný kamerový záznam. „Soud si nemůže přát lepší důkaz,“ řekl ve své závěrečné řeči. Odmítl ale, že by obžalovaný jednal s rozmyslem. Poukázal na vyjádření znalkyně z obory psychologie, že jeho jednání bylo impulsivní. Podle obhájce nejsou ani důkazy o tom, že by obžalovaný věděl o těhotenství napadené ženy.