Kam zmizel Oliverek (3)?! Matka chlapce zveřejnila podivné video

Matka zmizelého Olivera zveřejnila podivné video na sociálních sítích
Podle policie možná žena se svým dítětem odletěla domů a to i navzdory soudnímu příkazu
Oliverův otec je z Británie, matka z Ruska, bydleli ve Špaqnělsku
Marbella, Costa del Sol
25. září 2025
Tříletý Oliver za záhadných okolností zmizel ze španělského regionu Costa del Sol, kde žil se svou rodinou. Otec z Británie věří, že chlapečka unesla jeho matka, která pochází z Ruska. Ta teď zveřejnila podivné video, kde popisuje svou stranu příběhu. Její i Oliverkova lokace však zůstává stále nejasná.

Oliverek ze svého španělského domova zmizel v červenci a od té doby se po něm slehla zem. Otec Matthew je po celou dobu strachy bez sebe a netuší, co se se synem děje. Za informace vedoucí k jeho nalezení dokonce vypsal odměnu ve výši v přepočtu skoro dva a půl milionu korun.

Vyšetřovatelé se konečně možná začínají dobírat odpovědí, a to díky sociálním sítím matky Anastazie. Pravidelně na ně totiž přidává fotky, které naznačují, že by snad mohla být v Thajsku nebo Jižní Korei. Nejnovější příspěvky však naznačují, že možná vůbec neopustila Evropu a mohla by se skrývat v Moskvě.

O synovi Anastazia neřekla ve videích vůbec nic. Místo toho pronesla několik záhadných vět na úvod. „Jak už tomu často bývá, oběť a agresor jsou ve skutečnosti jedna osoba,“ řekla podle deníku The Sun. Se svými sledujícími se následně podělila o svou stránku příběhu.

Nemocný manžel

Celé to prý začalo už během těhotenství. Její manžel Matthew tehdy trpěl velmi těžkým průběhem covidu. Musel být hospitalizován na jednotce intenzivní péče a lékaři mu nedávali příliš velké naděje. „Doktoři si mě tehdy vzali stranou a řekli mi, ať jdu domů. Že prý mám myslet hlavně na dítě a smířit se s tím, že manžel možná nepřežije,“ popsala. Matthew naštěstí nakonec přežil, s následky nemoci se však musel potýkat ještě dlouho.

Oliver se narodil a Anastazia se najednou dle vlastních slov musela starat o dva novorozence. „Ani jeden nedokázal chodit, žvýkat tuhou stravu a držet příbor,“ řekla. „Jenom já jsem byla schopná fungovat na plný výkon. Říkala jsem si, že rovnováha se časem vrátí a věci se budou jen zlepšovat,“ pokračovala. Video uzavřela se slovy, že její syn pro ni představuje hlavní motivaci k životu a že o další vývoj se podělí zase jindy.

Policisté si nejsou jistí, jestli je žena doopravdy v Moskvě, nebo jen chce, aby to tak vypadalo. Dodávají však, že pokud je se synem doopravdy v Rusku, jeho vydání zpět do rukou otce by nejspíš nebylo možné. Podle otce je celá situace výsledkem ženiny prohrané bitvy o péči. „Radši utekla, než aby čelila následkům svých rozhodnutí. Zřejmě i přerušila školní docházku své nezletilé sestry,“ řekl Matthew. Španělská policie případ vyšetřuje jako únos rodičem.

