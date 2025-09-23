Podezřelý z únosu Maddie je na svobodě: Na pařbě vyděsil návštěvníky! Co měl pod kalhotami?
Případ Madeleine McCannové se píše už dlouhých osmnáct let. Tehdy tříletá holčička zmizela z hotelového pokoje v Portugalsku a od té doby se po ní slehla zem. Jedním z hlavních podezřelých v případu je Němec Christian B. (49). Ten si až do nedávna odpykával trest za jiný zločin, od minulého týdne je však znovu na svobodě. A sotva dva dny po propuštění už stihl způsobit pořádný poprask v nočním klubu.
Christian se ve městě, kam ho úřady umístily, stal okamžitě nechvalně proslulým. Zpráva o jeho pobytu se rozkřikla, když se stavil v obchodě u nádraží. Všimla si ho skupinka žen a okamžitě začala ve strachu ječet. Christian si podle očitých svědků prý vytáhl kalhoty, aby ukázal sledovací zařízení na kotníku, a začal nahlas prohlašovat, že je nevinný.
K podobné situaci došlo i během jeho oslavy propuštění z vězení. Zatímco si v klubu plnými doušky užíval alkoholu a nově nabyté svobody, ostatní návštěvníci začali postupně rozeznávat jeho obličej a vzduch se naplnil další sérií polekaných výkřiků. „Christian je teď v Německu známý. Nikdo ho ale ve městě nechce a začíná to pro všechny být docela velký problém,“ popsal jeden z místních deníku The Sun.
Christian B. se na svobodu dostal po šesti letech za mřížemi. Odpykával si trest za znásilnění ženy (72), ke kterému došlo v roce 2005 v Portugalsku. Podle podmínek propuštění musí následujících pět let nosit sledovací zařízení na kotníku, musel odevzdat pas a musí úřadům hlásit každou změnu bydliště. Státní zástupce se totiž obával, že by muž jinak při první příležitosti utekl za hranice.
Vyšetřovatelé se navíc obávají, že by se mohl vrátit ke svým násilným způsobům. „Ve vězení nepodstoupil žádnou terapii. Obáváme se proto, že riziko recidivy je opravdu vysoké,“ řekl jeden z vyšetřovatelů případu Maddie Hans Christitan Wolters. „A to nás opravdu děsí,“ dodal.
I když už v minulosti byl odsouzen za sexuální zneužívání dětí, v případu Maddie nebyl nikdy oficiálně obviněn. Policisté však o jeho vině nepochybují. „Ve chvíli, kdy dívka zmizela, byl podle mobilního telefonu v blízkosti,“ popsal Wolters. „Po letech vyšetřování jsme nenašli jedinou věc svědčící o jeho nevině. Ba naopak, máme nepřímé důkazy proti němu,“ pokračoval.
„Pro nás je naprosto jasné, že to byl on. Není žádný jiný podezřelý a vlastně ani nikdy nebyl,“ řekl Wolters. „Bez dostatečných důkazů ale nezmůžeme vůbec nic,“ uzavřel.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.