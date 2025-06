Závod s časem při novém pátrání po Maddie! Kolem Christiana B. se stahuje smyčka

Zmizení malé Maddie v roce 2007 patří k nejznámějším nevyřešeným případům na světě. Během let došlo k desítkám pátrání, výslechům, novým teoriím i falešným stopám. Jenže nyní se v portugalském Lagosu opět shromažďují vyšetřovatelé a podle znalců může jít o zásadní moment.

„Nejde o to, že by se vrátili na stejná místa a doufali, že tentokrát si něčeho všimnou. Tohle pátrání má zcela jiný základ – vychází z informací, které mají o podezřelém,“ řekl britským médiím bývalý šéfinspektor metropolitní policie Peter Kirkham.

Pátrání u Lagosu: opuštěná farma i nové technologie

V terénu nyní operují týmy portugalské a německé policie s podporou nejmodernější techniky, včetně radarů, které umožňují prozkoumat půdu do větší hloubky. Zaměřili se mimo jiné na opuštěnou usedlost v oblasti Atalaia, která mohla být s podezřelým mužem v minulosti spojena. Některé dříve prověřené lokality budou prozkoumány znovu, tentokrát s technickými prostředky, jež před lety nebyly k dispozici.

Vyšetřovatele tlačí čas

Christian B. si stále odpykává trest za znásilnění v jiném případu, ale není vyloučeno, že by mohl být propuštěn dříve, než se podaří shromáždit klíčové důkazy. To umocňuje naléhavost současné fáze vyšetřování.

„Je to závod s časem. Pokud něco mají, musí to najít teď. Tohle není cvičení ani alibi – je to cílený pokus najít klíčový důkaz,“ říká Kirkham, jenž dlouhá léta vedl vyšetřování závažných zločinů v Británii.

Rodina čeká už 18 let

Naděje, že po tolika letech dojde k průlomu, zůstává slabá. Samotné podezření vůči německému recidivistovi podle expertů nestačí. Bez přímého důkazu bude těžké ho spojit se zmizením holčičky.

Rodiče Kate a Gerry McCannovi se stále nedočkali odpovědi, co se jejich tehdy tříleté dceři stalo. Nové pátrání přináší určitou naději, ale podle Kirkhama by bylo nebezpečné vkládat do něj přehnaná očekávání.