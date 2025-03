Známá jasnovidka šokovala tvrzením: Vím, kde je Maddie McCannová!

Pátrání po Maddie McCannové, která jako tříletá v květnu roku 2007 zmizela z rodinné dovolené v Algarve, pokračuje i po letech. Vyšetřovatelé si nad případem stále lámou hlavu a neví, co se tehdy přesně odehrálo. Známá jasnovidka Jenna Amy Actonová překvapila veřejnost s tvrzením, že ví, kde se pohřešovaná dívka nachází!

Počátkem května roku 2007 vyrazila rodina McCannových z Velké Británie do prázdninové vilky v portugalském přímořském letovisku Algarve. Během večera 3. května, kdy byli rodiče s přáteli na večeři pár desítek metrů od pokoje, tehdy tříletá Madeleine zmizela. Ani po letech se policii nepodařilo objasnit, co se s dívenkou stalo a zda je naživu.

Zvrat v případu by mohla přinést britská jasnovidka Jenna Amy Actonová. Ta pro deník Daily Star uvedla, že ví, kde dívka je, a má pro to i důkazy. Ty ale nebyly doposud zveřejněné.

Děsivé výjevy v kartách

„Mám pocit, že to, co se stalo, nebylo plánované,“ uvedla jasnovidka. Podle ní zůstala Maddie v portugalském letovisku Praia da Luz, kde byla s rodiči na dovolené. „Už podruhé mě to táhne k jednomu kruhovému objezdu. Tato karta mi stále vychází,“ dodala Actonová s tím, že jí karty neznačily i cosi ve spojitosti s elektřinou.

Místo, kde by dívka údajně měla být, je podle jasnovidky kruhový objezd obklopený písečnými cestami. V kartách se jí ukázala i hora, písek, loď nebo hvězda na obloze. Mnohem děsivější ale bylo podle Actonové zjevení bezpečnostní kamery, tunelu a osoby, která někoho nese!

Christian B. jako hlavní podezřelý

„Když se podívám na ten kruhový objezd, je kolem něj mnoho zdrojů energie. Když se dívám do mapy, je to jako by mě něco chtělo zavést na tuhle trasu,“ svěřila se žena.

Již několikrát policie naznačila, že za hlavního podezřelého v případu zmizení malé Maddie považuje Němce Christiana B., který v minulosti znásilnil seniorku žijící ve stejné oblasti, kde kdysi dívenka zmizela. To, jestli má muž skutečně něco společného se zmizením britské holčičky se kriminalistům dodnes nepodařilo prokázat.