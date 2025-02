„Falešná“ Maddie šokovala testy DNA: Jsem dcerou Garryho McCanna

Jsou to už dva roky, co začala dnes třiadvacetiletá Polka Julia Wandelt tvrdit, že je pohřešovanou britskou dívenkou Madelaine McCann. Julia opakovaně upozorňuje na skutečnost, že má stejné rysy a skvrnu v oku jako ona. Teď žena vyrukovala dokonce s údajnými testy DNA. Ty podle ní dokazí, že dcerou Garryho McCanna, otce pohřešované Maddie.

Je tomu už téměř 18 let, co během dovolené v portugalském letovisku Algarve, zmizela z apartmánu tříletá Madelaine McCann. Navzdory rozsáhlému opakovanému pátrání nebyla nikdy nalezena sama dívenka či její ostatky. Za hlavního podezřelého byl v minulosti označován odsouzený pedofil Christian B., ovšem to, jestli má s dívčiným zmizením nějakou spojitost, se soudu nepodařilo prokázat.

Před dvěma lety šokovala veřejnost slova Polky Julia Wandelt, která začala tvrdit, že je právě ona pohřešovanou dívkou. Poukazovala například na to, že má dokonce stejné rysy a skvrnu v oku jako Maddie. Po čase a vlně kritiky ze strany veřejnosti se za svá slova omluvila a na čas se odmlčela. Teď však na sociálních sítích promluvila znovu.

Podle deníku Daily Mail má nově Julia výsledky analýzy DNA. Na těch se odmítli podílet skuteční rodiče Maddelaine McCann. S odkazem na „světového experta“ Julia tvrdí, že by Gerry McCann mohl být jejím biologickým otcem.

„Jednoduchá odpověď zní, že podezřelý není zdrojem DNA na důkazním materiálu, protože jeho DNA není všude plně prokázána. Shodují se však poměrně dobře, více, než bych náhodně očekával, a objevuje se specifický vzorec, který vypadá jako téměř jisté rodinné spojení," uvedl expert.

Polští biologičtí rodiče Julie jsou z celé situace zděšení a neví, jak dceři pomoci. „Vždy jsme se jí snažili pomoci postavit se na nohy. Julia je již několik let plnoletá. Odstěhovala se z domu. Odmítá léčbu, nebere pravidelně léky. Nevyužila ani možnosti léčby ve velmi dobrém centru v Polsku, které souhlasilo s jejím přijetím," nechali se slyšet.