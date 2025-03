Podezřelý z vraždy Maddie chce na svobodu! Obviní ho z únosu holčičky?

Před německými soudy teď leží žádost Christiana B. o předčasné propuštění. Sedmačtyřicetiletý Němec si od roku 2019 odpykává sedmiletý trest za znásilnění Američanky v Portugalsku, ale jeho trest končí letos v září. Pokud soud návrh schválí, může se dostat ven mnohem dříve.

Právě toho se obávají vyšetřovatelé, kteří ho považují za klíčového podezřelého v případu Maddie. Holčička zmizela v roce 2007 z apartmánu v letovisku Praia da Luz. Christian B. se tehdy podle důkazů pohyboval poblíž místa činu. Policie ho označila za hlavního podezřelého už v roce 2020.

Podle světových médií teď panuje mezi vyšetřovateli napětí. Loni totiž německý pedofil uspěl u soudu a ten jej zprostil viny v jiném případu sexuálních deliktů z Portugalska. Nečekaný verdikt jim ukázal, že výsledek není nikdy jistý. Proto se připravují na možnost, že pokud soud pustí Christiana B. na svobodu, ihned na něj podají obvinění v případu Maddie.

Tento krok by jim umožnil vydat na něj nový zatykač a zajistit, že zůstane za mřížemi. Vyšetřovatelé se obávají, že pokud by byl propuštěn, zmizel by a policie by ho už nikdy nedopadla.

Vyšetřovatelé tvrdí, že mají důkazy o smrti Maddie, přímé forenzní stopy ale veřejnosti nepředložili. Policie v minulosti žádala svědky o pomoc při pátrání po bílé dodávce podezřelého a voze Jaguar, se nimiž se pohyboval v oblasti Algarve.

Letos 3. května uplyne 17 let od chvíle, kdy se tříletá Maddie ztratila z apartmánu, kde trávila dovolenou s rodiči. Přes roky pátrání a mezinárodní spolupráci policie stále nemá odpověď na otázku, co se tenkrát v Portugalsku skutečně stalo.