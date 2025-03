Mladá máma s batoletem ležela na Slovensku na kolejích: Chlapeček srážku s vlakem nepřežil

Osobní vlak směřoval do Topoľčan. Strojvůdce si při vjezdu do Partizánského všiml v dálce na trati neznámého předmětu. Když se přiblížil, s hrůzou zjistil, že jde o člověka. Ihned zatáhl rychlobrzdu, ale bylo už pozdě. Srážce se nevyhnul.

Na místo okamžitě dorazily záchranné jednotky. Matka byla při vědomí, ale utrpěla poranění zad. „Po příjezdu na místo ležela žena na jedné straně kolejí, dítě na druhé. Nedýchalo. Zahájili jsme resuscitaci, která byla úspěšná. Předali jsme je záchranářům,“ okomentoval situaci velitel zásahu Milan Brida pro TV JOJ.

Chlapec byl ale v kritickém stavu a musel být uveden do umělého spánku a letecky transportován do nemocnice. „Dítě bylo s pomocí umělé plicní ventilace převezeno do nemocnice v Banské Bystrici s diagnózou polytrauma,“ uvedla mluvčí Operačního střediska záchranné služby Petra Klimešová.

Zdravotníkům se bohužel novorozence zachránit nepodařilo. Dítě o několik hodin později zemřelo. „V současné době probíhají úkony, zatím se k případu nebudeme vyjadřovat,“ informovala o průběhu vyšetřování mluvčí trenčínské policie Ingrid Krajčíková.