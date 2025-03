Hepnarová, Fikáčková, Zienertová nebo Orlová: Nejbrutálnější české vražedkyně, které se neštítily ničeho!

Vražedkyně Olga Hepnarová (†23). | archiv Blesku

Období vraždění: 10. července 1973

Počet obětí: 8

Trest: Poprava

Poslední popravenou ženou v Československu se 12. března 1975 v pankrácké věznici stala světově známá Olga Hepnarová.

Ta se narodila do dobře situované rodiny. Už od dětství byla dívka málomluvná, uzavřená a bez kamarádů. Později s příbuznými, kamarády ani spolužáky nevycházela a pokusila se neúspěšně spáchat sebevraždu, po které strávila rok v psychiatrické léčebně.

Nakonec se od okolí odstřihla natolik, že se odstěhovala na chatu do Olešku a do práce, kde pracovala jako řidička, dojížděla každý den milovaným trabantem. Právě tímto vozem spáchala 10. července roku 1973 krvavou jízdu po pražské třídě Obránců míru (dnes ulice Milady Horákové).

Na místě zemřeli 3 lidé. Dalších 5 těžce zraněných zemřelo později v nemocnici. Kromě těchto obětí bylo zraněno dalších 12 osob.

Když se Hepnarové svědci hned po činu snažili pomoc, protože si mysleli, že se nehoda stala kvůli technické závadě či mikrospánku, šokovala je tím, že prohlásila, že do davu najela úmyslně.

„Jsem zničený člověk. Člověk zničený lidmi. Mám tedy na vybranou: zabít sebe, nebo zabít druhé. A rozhoduji se takto: OPLATÍM SVÝM NENÁVISTNÍKŮM. Kdybych odešla jako neznámý sebevrah, bylo by to pro vás příliš laciné… Já, Olga Hepnarová, oběť vaší bestiality, odsuzuji vás k trestu smrti přejetím a prohlašuji, že za můj život je x lidí málo. Acta non verba,“ napsala před vražednou jízdou Hepnarová a dopis zaslala do několika tehdejších pražských redakcí.

V dubnu roku 1974 byla Olga Hepnarová odsouzena k trestu smrti a o necelý rok později byla oběšena.