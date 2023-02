Dvojice známých ženě údajně slíbila, že vraždu nepohodlného manžela zajistí ruští nájemní zabijáci. Nikdy se to ale nestalo. Žena známým během několika let poslala stovky tisíc korun, většinou peníze z půjček a výdělky z prostituce.

„Kývla jsem na to, ale nemyslela jsem to vážně. Myslela jsem si, že je to nějaká legrace, manžela bych se zbavit nechtěla,“ řekla obžalovaná u soudu. „Zakázku“se později snažila zrušit, to jí ale známí nedovolili.

S mužem jsou nyní rozvedení, ale mají prý normální vztah, komunikují kvůli společnému dítěti.

Značné rozpory

Ženina výpověď ale zahrnovala některá rozporná či nejednoznačná tvrzení. Chvílemi připouštěla, že o přípravě vraždy se známými dlouhodobě komunikovala a posílala jim peníze. Prý slibovali, že manžel zemře cestou z práce nebo do práce a že to bude vypadat jako nehoda.

Opakovaně ale zmínila také to, že stejní známí vyhrožovali jí a jejím blízkým, proto se věnovala prostituci a odváděla jim svůj výdělek.

Není také vyloučeno, že dvojice známých ženu celou dobu obelhávala a podváděla, aby od ní vylákala co nejvíce peněz. Neměli přitom vůbec v úmyslu vraždu provést. Nyní v jiném řízení čelí obvinění z podvodu.

Ženě hrozí za přípravu vraždy se zištným motivem nejméně 15 let vězení.

VIDEO: Insta Crime Podcast: Krvavý útok na Kladensku. Navedli mě k tomu ufoni, tvrdil vrah Hero.