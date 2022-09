Brutální pachatelé loupežné vraždy v Horním Rakousku už téměř rok unikají: Stopy vedou do Česka

Před téměř rokem došlo v Horním Rakousku v obci Poigen k loupežnému přepadení. Do domu jedné rodiny tam vnikla šestice mužů. Pachatelé byli vyzbrojeni nožem a zbraní s tlumičem. Ukradli rodinné šperky a velmi brutálně napadli rodinu, která v domě žila. Jednaosmdesátiletý senior následkům zranění podlehl. Tamní policie stále nemá pachatele, poslední stopy ovšem vedou do České republiky. Proto poprosila o pomoc i české kolegy.

K události došlo 21. října 2021, vesnice Poigen je od českých hranic vzdálená pouhých 20 kilometrů vzdušnou čarou. Šestice pachatelů čekala před domem na dvaapadesátiletého syna zavražděného. Skupina donutila násilím donutila muže odemknout vchodové dveře.

Podle rakouských médií následně pachatelé muže vyvlekli do patra, kde narazili na jeho rodiče v seniorském věku, které také začali mučit. Všechny tři oběti utrpěly zranění. Měly hematomy na horní části těla, zlomená žebra a tržné rány.

Stopa vede do Čech

„Pachatelé hovořili s cizím přízvukem, byli maskovaní kuklami a vybaveni nožem s zbraní s tlumičem,“ řekl v pořadu Na stopě policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Své oběti brutální lupiči svázali a zamkli ve sklepě. Dům kompletně prohledali a odnesli si peníze, šperky a mince. Mladšímu muži se později podařilo se osvobodit a přivolat pomoc. Všichni tři napadení skončili v nemocnici. Jednaosmdesátiletý muž bohužel později svým zraněním podlehl.

Pachatelé by měli být ve věku kolem 25 let a mohli by pocházet ze zahraničí. Policistům se zatím nepodařilo brutální lupiče dopadnout. V souvislosti s případem však pátrají po svědkovi, který by jim mohl poskytnout důležité informace. Právě tento muž by mohl mít vztah k České republice. Rakouští kriminalisté proto prosí o pomoc i u nás.

Muž je vysoký asi 180 centimetrů, silnější postavy, měl tmavé tepláky, tmavou prošívanou bundu a kšiltovku.